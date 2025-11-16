Pillan a famosa actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ con el que sería su nuevo amor; imágenes dejaron en evidencia romance

Katherine Porto, a lo largo de su trayectoria, se ha ganado el cariño de millones de personas gracias a su talento, versatilidad y carisma. Su participación en importantes producciones de la televisión colombiana le permitió consolidarse como una de las actrices más destacadas del país, alcanzando una sólida popularidad tanto en la pantalla como en el entorno digital.

Más allá de su trabajo frente a las cámaras, la intérprete ha construido una conexión especial con su audiencia a través de sus redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional que muchos desconocían.

Sin embargo, recientemente, Katherine Porto llamó la atención de los curiosos, luego de que fuera pillada en un evento con quien sería su nuevo amor. La famosa estaba disfrutando de un espacio musical en compañía de un hombre, despertando preguntas en quienes la vieron ahí.

Según lo registrado por La Red, de Caracol Televisión, la actriz estaría en una nueva relación sentimental, pues se le vio en el concierto de Carín León en compañía de un hombre. Ambos se abrazaron, se besaron e interactuaron en varias ocasiones, dejando a la vista que había un vínculo muy personal.

Lo particular de la situación es que, meses atrás, específicamente en febrero de 2025, la celebridad fue entrevistada e interrogada por el formato, refiriéndose a esta misma persona, pues la acompañó a un evento.

En ese instante ella aseguró que solamente eran amigos, detalle que no le creyeron en la producción de Caracol.

John Álvarez: “¿Quién es Santiago?”.

Katherine Porto: “¿Santiago? No sé”.

John Álvarez: “Con el que viniste al evento”.

Katherine Porto: “Ay, qué tal este. Es un amigo, es un amigo que quiero mucho”.

Esta conversación llevó a los presentadores a percatarse de que era el mismo hombre, identificado como Santiago. Las expresiones de cariño no dejaron duda de que había algo más que una amistad entre ambos.