Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ reveló que casi pierde la vida en accidente que sufrió; afirmó que está viva de milagro

Pasión de Gavilanes estrenó su segunda temporada en la televisión colombiana, abriéndole paso a los curiosos a conocer el desenlace de la historia de los Reyes y las Elizondo. Esta entrega llegó pisando fuerte, buscando cautivar a quienes gozaron y se entretuvieron con el título original años atrás.

Este proyecto, además de revivir a viejos personajes que dejaron huella en la trama, aprovechó para presentar nuevos papeles y talentos que llegaron a ponerle su toque a la producción. Cada uno plasmó su profesionalismo y su preparación frente a la cámara, encajando a la perfección con todo el elenco original.

Una de las actrices que se robó las miradas de los curiosos fue Camila Rojas, quien le da vida a Muriel Caballero Montes, hija de Rosario Montes (Zharick León). La artista conquistó con su belleza, su personalidad y su estilo, las cuales fueron piezas clave para integrar el proyecto y así compartir un poco de su talento.

Camila Rojas | Foto: Captura de pantallas de instagram / @soy.camilarojas

De hecho, recientemente, Camila Rojas fue protagonista de varias noticias, luego de conceder una entrevista a un programa de entretenimiento, el cual indagó sobre su pasado y una experiencia muy fuerte que atravesó. La intérprete abrió su corazón y relató un poco de este suceso que casi le cambia la vida.

Camila Rojas casi pierde la vida por un accidente que sufrió

De acuerdo con lo que reveló la artista en diálogo con La Red, en su pasado era porrista y sentía bastante afinidad con esta actividad. Si embargo, un día algo salió mal y por poco pierde la vida a raíz de un accidente que sufrió.

“Era la porrista que siempre lanzan, la que hace todas las acrobacias en el aire. Dijimos que íbamos a sacar un doble mortal, pero se me fue un doble mortal y medio de la fuerza con la que iba, sobrepasé el segundo piso del colegio (…) Caí de cabeza, me acuerdo de que caí y sentí como una campana, desde ahí no volví a saber nada”, comentó en la entrevista.

Camila Rojas es la hija de Rosario Montes en "Pasión de Gavilanes 2". | Foto: Instagram

“Yo les dije, según ellos, los que estaban ahí: ‘No, esperen, no me agarren, yo puedo sola’. Ellos decían que cómo era posible. Caminé unos pasos y me desmayé”, agregó, plasmando lo grave que fue este golpe.

La mujer fue llevada a un hospital para que recibiera la correspondiente atención médica y allí se compartió el diagnóstico, el cual arrojaba que tenía una fractura de cráneo. El susto fue muy grande, pues se angustió de pensar que había perdido la memoria.

“No sé si me pusieron anestesia o no, pero me acuerdo de que me levanté cuando me estaban poniendo puntos y en ese momento yo me repetía: ‘Bueno, mi nombre es Camila, mi mamá se llama tal’. Yo repetía esas cosas para ver si perdí la memoria. Me tenían en una camilla. Llegaron mis papás, abrí los ojos y les dije:’¿Cómo salió el mortal?’”, aseguró.

La actriz habló de una cruda experiencia que vivió. | Foto: Instagram @soy.camilarojas

Tras meses de recuperación, la actriz de Pasión de Gavilanes 2 no pudo retomar esta práctica y le cogió mucho miedo a ciertos temas, como las alturas. “El accidente era para desnucarse. A mí me alcanzaron a poner morfina porque no aguantaba el dolor de cabeza que tenía. Le agarré luego mucho miedo a las alturas”, mencionó.

Camila Rojas, de Pasión de Gavilanes, señaló que quedaron secuelas en su cuerpo tras lo que sucedió, pero que no fueron impedimento para salir adelante y realizar sus actividades profesionales en la actuación.