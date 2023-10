Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ reveló cómo ha cambiado su vida al ser diagnosticada con cáncer

“Y así empezó mi proceso, apareció y yo no tuve de otra que aceptar una circunstancia que no podía cambiar y quise saber que tenía que hacer. Empecé todo el proceso con ansiedad, miedo, con tristeza, con incertidumbre. Un día decidí encontrar esa fortaleza que yo tenía en el alma y seguir hacia adelante, así me diera miedo, así me sintiera mal, hay que seguir”, mencionó, mientras se lograban observar varias fotografías de su tratamiento clínico.