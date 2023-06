El conmovedor mensaje que compartió Kristina Lilley tras superar el cáncer

A pesar de que Natasha Klauss, Danna García y Paola Rey eran las divas de Pasión de gavilanes, quienes interpretaban a las jóvenes hermanas Elizondo, la actriz que daba vida a su madre Gabriela, Kristina Lilley, era un sinónimo de autoridad, respeto y firmeza.

En la vida real, la actriz encargada de darle vida a la señora Acevedo de Elizondo se describe a sí misma como una mujer dulce, llena de esperanzas y amor. De hecho, esos sentimientos han aflorado aún más durante los últimos años, en los que ha tenido que enfrentar al cáncer, junto a todas las dificultades que este trae consigo.

Kristina Lilley muestra su proceso enfrentando el cáncer por medio de sus redes sociales. - Foto: Instagram @kristililley

Y si bien las quimioterapias fueron todo un desafío, la intérprete nunca se alejó de sus seguidores, llenando sus redes de mensajes de inspiración, los cuales han tenido un efecto especial en aquellos que pasan por lo mismo que ella.

Mientras muchos estaban preocupados por su salud, la histrión de 59 años compartió dos buenas noticias en una semana, las cuales tienen felices a todos aquellos que la acompañaron a través de la tecnología en su proceso.

La primera novedad llegó por motivo de la finalización de las quimio, que fueron suspendidas por la eliminación del mal en su organismo. Por otra parte, hace algunas horas se supo que el cáncer fue superado, a lo que celebró con unas palabras de reflexión.

“Sigo hacia adelante porque no tuve otra opción, era caer o volar y fue así como encontré mis alas”, dijo la reconocida artista.

Aunque se desconocen los detalles técnicos de su recuperación, lo que se ha confirmado es que, una vez más, la nacida en Nueva York, pero con toda una vida en Colombia, logró superar la enfermedad, estando ahora a la espera que sus fuerzas se recobren y pueda volver a realizar las actividades que tanto le apasionan.

Kristina Lilley se conectó con sus seguidores en los días duros y de reflexión de su tratamiento contra el cáncer. - Foto: Captura de pantalla. Instagram @kristililley

“Estoy muy cansada”: Kristina Lilley, de ‘Pasión de gavilanes’, reveló cómo fue terminar las quimioterapias

Como se dijo antes, las terapias terminaron, pero todo fue un largo proceso. Varios mensajes en su Instagram lo detallaron. “Muy buenos días a todos. Mi despertar de hoy es compartirles un poquito de todo esto que estoy pasando. Agradezco a todas las mujeres y a todas las personas que me han escrito y me dicen ‘¿cómo haces para ser tan fuerte en este proceso?’. Ustedes me dan mucha de la fortaleza y lo agradezco. Mi familia es el pilar más fuerte que tengo y agradezco que siempre estén conmigo,” dijo al comienzo de un clip hace algunos meses.

A lo anterior, la celebridad agregó: “Así como tengo días fuertes, también tengo días difíciles. Cómo lidio con esos días. Pues acepto la emoción, la vivo, la honro y la dejo pasar. No me quedo ahí. Es natural y está bien”.

Con enigmas aún sobre su proceso de recuperación, Lilley ha agradecido más de una vez a su público. “Gracias por acompañarme siempre, de verdad, con el amor más grande del mundo, se los agradezco… Feliz día”.

La actriz ha mostrado su sonrisa, a pesar de la enfermedad. - Foto: Foto: Instagram @kristililley.

Ahora, el pasado 20 de junio la artista reveló nuevos detalles de sus procedimientos médicos y del avance que ha tenido. “La quimioterapia la terminé el 19 de mayo y bueno, ya me está saliendo un poquito de pelo, lo único que me ha quedado realmente de rezago es que estoy muy cansada, me canso muy fácilmente, mucho cansancio, yo creo que es el cuerpo que está recuperándose, entonces, y todavía faltan cosas, pero bueno, un día a la vez; entonces por ahora quería decirles que aquí estoy y estoy mejorando cada día”, contó en una publicación de Instagram.

Si bien mencionó sentirse muy agotada por todo lo que las terapias causan en el organismo, la buena noticia fue que admitió ya haber finalizado una de las etapas más duras para pacientes de cáncer. Conectados a sus perfiles en redes sociales, los seguidores de Kristina esperan por más novedades positivas día a día.