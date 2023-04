Kristina Lilley respondió a imprudente que le dijo que hiciera ejercicio para estar en “mejor estado”

La actriz Kristina Lilley, recordada por su papel de Gabriela Acevedo en la exitosa novela Pasión de gavilanes, libra desde hace un buen tiempo una lucha contra el cáncer de seno.

En medio de ese duro proceso, la artista se ha mostrado activa en las redes sociales y, en dicha interacción con sus seguidores, no ha faltado el internauta imprudente.

Recientemente, en uno de sus videos donde hacía referencia a los cambios de humor, un internauta le sugirió hacer más “deporte” para “tener un mejor estado”. Lo anterior, demostrando su desconocimiento sobre la enfermedad que padece Lilley.

Por lo tanto, a la actriz no le quedó de otra que recordarle que estaba pasando por un proceso de quimioterapias, teniendo en cuenta el cáncer que padece.

“Estoy pasando por quimioterapia por un cáncer de seno. Camino, ¡pero no tengo la energía para hacer deporte! ¡Gracias por tu preocupación! Un abrazo”, le respondió la actriz al internauta.

Kristina Lilley - Foto: Pantallazo tomado de la cuenta en Instagram: kristililley

A propósito de lo anterior, el mes pasado (marzo), la actriz Kristina Lilley puso en su sitio a la modelo y presentadora Carolina Cruz.

Todo ocurrió porque Carolina Cruz aseguró en el programa Día a Día que la explantación de prótesis mamarias se había vuelto en el último tiempo una moda, enfatizando que no se puede satanizar tener implantes.

“Lo que no me parece es que ahora todas las mujeres empezaron a sacar citas médicas para quitárselas. Se volvió una moda. Creen que la depresión se debe a lo que tengo en el cuerpo. Entonces, me sacó las ‘puchecas’, quedo como un hombre, así plana como una pared y con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida”, manifestó la presentadora en Día a día.

Las declaraciones de la vallecaucana provocaron todo tipo de críticas en las redes sociales. Incluso, varias personalidades de la farándula nacional, que se han sometido a ese procedimiento, mostraron su desacuerdo con lo que dijo la exreina de belleza.

La actriz mostró en días pasados el proceso de su rapada y sus sentimientos frente al paso que dio. - Foto: Fotos: Instagram @kristililley.

Una de las últimas en pronunciarse con respecto a esta polémica fue Kristina Lilley, recordada por su papel en Pasión de gavilanes, quien no dudó en dar su punto de vista y señaló que quitarse los implantes no hace menos femenina a una mujer.

“No lo había visto. Qué triste que se haga un comentario así. La feminidad no está en los senos ni en las siliconas. Admiro a todas las mujeres que han decidido explantarse. La presentadora de Día a día debe cuidar sus palabras, ojalá decida dar una disculpa real y profunda”, precisó la actriz en Instagram.

Pese a los cuestionamientos que ha recibido, Carolina señaló que simplemente dio su opinión y que en ningún momento intentó ofender a nadie, por lo que afirmó que su conciencia está tranquila y que no pedirá disculpas públicas, como le han exigido algunas celebridades.

La presentadora, de igual manera, quiso dejar la polémica de lado y puntualizó que no iba a volver a referirse a ese tema, puesto que muchas personas que la atacan no tienen paz en sus corazones y solo buscan destilar odio.

La actriz ha mostrado cómo lucha contra el cáncer en sus redes sociales. - Foto: Foto: Instagram @kristililley.

“Jamás hablaría específicamente de una persona. Jamás diría que un doctor no tiene el profesionalismo. Aquí se tomaron todo muy personal como si yo estuviera atacando a las invitadas y a las mujeres que se explantan”, sentenció Cruz.

Cabe recordar que Lilley confirmó a finales del año pasado que le diagnosticaron una vez más cáncer de seno, pues en 2010 tuvo cáncer de cuello uterino, el cual superó exitosamente con un tratamiento de tres años. Sin embargo, meses después informó por primera vez que tenía cáncer de seno, que también venció gracias a una detección temprana.

Kristina Lilley también arremetió contra Carolina Cruz - Foto: Instagram: Kristina Lilley

Cómo apoyar a un paciente con cáncer

Permita que la persona que vive el cáncer hable de su enfermedad en el momento en que lo crea conveniente. Evite las preguntas inoportunas.

Cuando le hable, mantenga contacto visual para que el paciente sienta que de verdad le interesa su historia, su dolor, sus miedos. Las miradas y gestos de complicidad resultan de gran ayuda emocional en estos casos.

Entender los cambios de humor de los pacientes. Cuando se tiene cáncer hay días más complicados que otros, especialmente después de sesiones de quimioterapias y radioterapias.