Insólito: mujer denunció a Hollman Morris por acoso sexual y ahora está incriminada por injuria y calumnia. Esta es su historia

“Además de las típicas frases por ir en falda, soy de rasgos morenos, un día empezó el primer comentario, salió alusivo al tema de que quería estar con una morena y me picaba el ojo. Una vez salimos a almorzar con todo el equipo, me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas. En ese momento empecé a distanciarme del equipo, a distanciarme un poco de toda la parte del trabajo y pues de la parte laboral”, fue la denuncia que hizo Castillo en el 2019 para La FM.