Alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció respecto al avance de las obras de la calle 13: “Falta camino”

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó un balance sobre el estado actual de las obras de renovación en el corredor de la Calle 13.

Habilitan en Bogotá el sentido sur-norte de la carrera Novena, entre calles 170 y 193, tras seis años de retrasos

Tras cumplirse seis meses desde la demolición del puente de la carrera 50 con avenida Américas, el mandatario informó que las labores han mantenido un ritmo constante. Según el reporte oficial, ya se ha retirado la totalidad de los escombros derivados de la implosión y el proyecto general registra un avance del 37%.

Para alcanzar estos indicadores, la administración distrital comunicó que ha dispuesto de una fuerza operativa considerable. Actualmente, el proyecto cuenta con 700 trabajadores distribuidos en tres turnos que cubren las 24 horas de los siete días de la semana.

Galán revela avances tras la demolición del puente de la calle 50. Foto: @CarlosFGalan

La fase actual se concentra en la cimentación, donde se han instalado más de 900 pilotes de los 1.028 proyectados en el diseño original, lo que garantiza la estabilidad de las estructuras elevadas, informó el alcalde.

Estructuras de tercer nivel y conectividad

El punto crítico de la intervención es la creación de dos puentes de tercer nivel que conectarán de manera directa la avenida Américas con la Calle 13, sobrepasando la intersección actual.

Galán detalló que estas estructuras tendrán dimensiones notables: el puente norte alcanzará una altura aproximada de 15 metros, mientras que el puente sur llegará a los 20 metros.

Bajo estas plataformas, se construirá una glorieta exclusiva para el sistema TransMilenio, la cual funcionará como nodo articulador entre los buses que transitan por las Américas y los que circularán por la futura troncal de la Calle 13.

Va tomando forma la nueva Calle 13.



Después de la implosión, retiramos el 100% de los escombros en menos tiempo del previsto y ya tenemos un 37% de avance. Además, tenemos 700 trabajadores, 3 turnos, 7 días a la semana.



Avanzamos con la cimentación: más de 900 pilotes… pic.twitter.com/fFaoeD8As2 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 29, 2026

“Esas estructuras van a estar listas a finales del año 2027 como un avance para ir resolviendo la problemática de movilidad en este punto de Bogotá”, confirmó Galán durante su recorrido por la zona de obra.

Espacio público y métodos de construcción

Más allá de la solución para vehículos y transporte masivo, el mandatario resaltó que el proyecto busca una transformación integral del entorno urbano.

Así serán los nuevos puentes de tercer nivel en la Calle 13. Foto: @CarlosFGalan

La obra contempla la entrega de 2 kilómetros de ciclorruta y más de 100 mil metros cuadrados de espacio público, de los cuales casi el 50% será destinado a zonas verdes.

Sobre el proceso técnico, Galán explicó que se utiliza un método de columnas de gran escala sobre las cuales se ensamblan las bases donde transitarán los vehículos.

El objetivo de la administración es mantener la presión sobre el cronograma para cumplir con los plazos establecidos. “Falta camino, pero ya se ven resultados que tendrán un impacto inmenso en toda la ciudad”, concluyó el alcalde, enfatizando que la meta es tener los puentes y la glorieta operativos para la fecha pactada.