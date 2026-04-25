Habilitan en Bogotá el sentido sur-norte de la carrera Novena, entre calles 170 y 193, tras seis años de retrasos

El pasado jueves 23 de abril, el alcalde Carlos Fernando Galán hizo parte del lanzamiento de 2,3 kilómetros de la carrera Novena. El corredor de la avenida Laureano Gómez, como también es conocida, llevaba seis años de retraso.

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La administración actual indicó que la obra fue recibida con un avance del 75 % en 2024. El apartado habilitado de la vía es el costado oriental entre las calles 170 y 193 del norte de Bogotá.

Se espera que la apertura mejore la movilidad de un millón de ciudadanos de la localidad de Usaquén y de barrios como San Antonio, Tibabita, Verbenal y Lijacá. Gracias al corredor, los residentes de la zona podrán reducir sus viajes hasta en 35 minutos.

“Hoy, habilitamos el costado oriental de la Novena, de la 170 a la 193. Un dolor de muchos años para la ciudadanía que logramos resolver. Vamos a seguir trabajando para entregar todas las obras de Bogotá. Esto además ayudará a mejorar el tráfico en la Séptima”, señaló el alcalde Galán durante el evento de apertura.

La obra será entregada en su totalidad en junio de 2026 y ya lleva un avance confirmado del 99 %. El corredor es vital para conectar el sur y el norte de la ciudad, mejorando la movilidad de los bogotanos.

Se habilitó el apartado entre las calles 170 y 193. Foto: Secretaría de Movilidad

¿En qué consisten las obras?

El proyecto cuenta con una inversión superior a 159.000 millones de pesos y tiene el objetivo de descongestionar corredores como la avenida Boyacá, la carrera Séptima y la autopista Norte.

La obra contempla la construcción de 2,3 kilómetros de vía, 6 carriles, 2,3 km de ciclorruta, más de 23.000 m² de espacio público y más de 8.500 m² de zonas verdes.

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Según el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, el proyecto debía ser entregado en 2020, pero tuvo contratiempos con prediales, invasiones, hundimientos e interferencias en redes.

Además de la movilidad, contará con más de 1.400 m² de murales artísticos realizados por el colectivo Monster Paint, que plasmará el paisaje de la sabana de Bogotá y su fauna típica.