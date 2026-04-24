Nuevos semáforos en Usme: estas son las intersecciones clave que estrenan señalización

La Secretaría de Movilidad habilitó una nueva intersección semafórica en la localidad de Usme, al suroriente de la ciudad. La nueva señalización tiene el objetivo de mejorar la movilidad en el sector.

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Además, se espera que reduzca los riesgos viales para peatones y conductores que circulen en la vía. Los semáforos ya están funcionando en la carrera 14 F con calle 84 sur, donde, según las autoridades, circulan más de 29.000 vehículos al día.

La intersección está ubicada en el barrio La Marichuela y por la zona transitan a diario los estudiantes de los colegios Atabanzha IED y Miguel de Cervantes Saavedra.

“Con esta intervención, mejoramos las condiciones de cruce y reducimos riesgos, permitiendo trayectos más seguros para peatones, ciclistas, motociclistas y conductores que transitan por el sector”, explicó la Secretaría Distrital de Movilidad en redes sociales.

También es un punto importante para las familias que se movilizan en la zona hacia los parques recreativos del sector. La comunidad realizó varias solicitudes a las autoridades competentes, quienes iniciaron un estudio y un análisis técnico para ver la viabilidad de una intersección semafórica.

Más cambios en el sur de la ciudad

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp) informó que desde el pasado 20 de abril llevaría a cabo cambios en la operación de algunas rutas zonales en la localidad de Kennedy.

Las modificaciones afectan a los usuarios que transitan por Villa Alsacia. Los buses mantendrán su origen y destino, pero cambiarán varias paradas dentro de su recorrido en el sector.

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Los cambios afectarán a los pasajeros de Villa Alsacia. Foto: Secretaría de Movilidad

Estos son los buses de TransMiZonal que modificaron su ruta:

688 (La Magdalena).

F427 (Calandaima).

F423 (Favidi a. m.).

F424 (Favidi p. m.).

La recomendación de las autoridades es que los usuarios de TransMilenio revisen las páginas oficiales, planeen sus recorridos con antelación y hagan uso de la aplicación TransMiApp para conocer los cambios en las rutas.