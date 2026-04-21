El día de ayer se realizó una mesa de trabajo entre la Secretaría de Movilidad, las autoridades de los municipios de occidente y las empresas de buses intermunicipales para abordar la reorganización del Portal de la 80.

En días pasados, el Distrito anunció que estaba trabajando en un plan piloto para descongestionar el portal debido a la sobrecarga de buses intermunicipales.

Secretaría de Movilidad busca reorganizar el Portal de la Calle 80: buses intermunicipales serían reubicados

La operación de este tipo de vehículos estaría causando trabas en la zona y un mayor riesgo de siniestros viales. Las autoridades indicaron que el ascenso y descenso de pasajeros en sitios no autorizados causa preocupación en la zona. Al igual que la sobreoferta vehicular y la ocupación de la calzada en la calle 80.

El portal solo tiene capacidad para atender a 54 buses intermunicipales por hora. Sin embargo, en la actualidad estarían operando más de cien vehículos de este servicio cada 60 minutos.

El Distrito explicó que aún no hay una fecha ni medidas determinadas para el proyecto. Hasta el momento, ya se han realizado más de tres mesas de trabajo que reúnen a todos los actores involucrados.

“Luego de surtidas estas mesas técnicas, se definirán las acciones temporales que permitan mejorar la situación del Portal de la 80 de TransMilenio y del corredor. Una vez medido su impacto y efectividad, serán reglamentadas mediante acto administrativo”, indicó la entidad mediante un comunicado.

El día de ayer, los alcaldes de los municipios de Subachoque, El Rosal y Facatativá publicaron un comunicado conjunto en el que rechazaron un supuesto cambio que obligaba a que los buses intermunicipales llegaran a la Terminal del Salitre a partir de mayo.

Alcalde de Facatativá negó que los buses se mudarán a Salitre

Luis Carlos Casas, alcalde de Facatativá, expresó este martes por medio de sus redes sociales que los buses no irán a la terminal de Salitre. El mandatario participó en la mesa de trabajo que se realizó con el Distrito, funcionarios de seguridad y de empresas de transporte.

Casas aseguró que en la reunión también estuvieron presentes los secretarios de movilidad de otros municipios como Cota, Funza, Madrid, Tabio, Tenjo y Chía.

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“La propuesta de ir al Terminal está eliminada. No debe existir dentro de la mesa porque, en últimas, nosotros lo que queremos es que los ciudadanos de a pie tengan las mismas condiciones y esa es poder articularse a un sistema”, señaló Casas.

El mandatario recordó que mover los buses intermunicipales a la terminal aumentaría las tarifas entre un 30 y 40 %. Además que los pasajeros ya no podrían integrarse al sistema de TransMilenio directamente.

“Vamos a seguir en las siguientes mesas de trabajo. Todavía no se ha definido nada. La prueba piloto que querían plantear está apenas en construcción y no se ha definido”, agregó Casas.

Los alcaldes de los municipios de Subachoque, Facatativá y El Rosal presentaron un documento con propuestas para reorganizar el portal sin afectar a los cientos de pasajeros que se movilizan desde el corredor M3.