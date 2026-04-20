Secretaría de Movilidad busca reorganizar el Portal de la Calle 80: buses intermunicipales serían reubicados

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que se encuentra trabajando en un proyecto piloto para reorganizar el portal de la Calle 80. Específicamente, la operación de los buses intermunicipales que ingresan por esa zona y entran al portal.

Las autoridades señalaron que actualmente se están realizando mesas de trabajo con empresas de transporte para encontrar una solución a los problemas de movilidad. La congestión y sobrecarga en la operación del portal ha afectado al tráfico de la zona y ha aumentado el riesgo de siniestros viales.

Además, hay preocupación por el ascenso y descenso de pasajeros en sitios no autorizados, la ocupación de la calzada y la sobreoferta vehicular en el corredor de la calle 80.

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De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el portal solo tiene capacidad para atender a 54 buses intermunicipales por hora. Sin embargo, actualmente están operando más de 100 vehículos de este tipo cada 60 minutos.

Por esta razón, la Secretaría inició el proceso de reorganización. Para ello, ya han realizado tres mesas de trabajo con empresas de servicios de transporte y autoridades de los municipios afectados. La próxima reunión se llevará a cabo este lunes 20 de abril.

La Secretaría afirmó que hasta el momento no han definido las medidas que se implementarán y no hay una fecha para empezar la reorganización.

“Luego de surtidas estas mesas técnicas, se definirán las acciones temporales que permitan mejorar la situación del Portal 80 de TransMilenio y del corredor. Una vez medido su impacto y efectividad, serán reglamentadas mediante acto administrativo”, indicó la entidad mediante un comunicado.

La respuesta de los municipios afectados

El alcalde de Subachoque, Jorge Alberto Camargo, denunció en sus redes sociales que el proyecto afectaría a los pasajeros que llegan a Bogotá. En un comunicado conjunto con autoridades de El Rosal y Facatativá, afirmó que los buses intermunicipales que llegaban al portal de la Calle 80 deberán mudar su operación a la Terminal del Salitre a partir de mayo.

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“Hemos radicado ante el alcalde mayor de Bogotá una solicitud formal en defensa de los usuarios del corredor de la Calle 80. Estamos anticipando una situación crítica que podría afectar directamente a miles de personas”, expresó Camacho.

El mandatario explicó que las empresas podrían incrementar sus tarifas entre un 30 y un 40 % si deben ampliar sus desplazamientos hasta la terminal del Salitre. Además, los pasajeros ya no tendrían el beneficio de integrarse directamente al sistema de TransMilenio.

“No estamos hablando solo de números. Estamos hablando del impacto directo al bolsillo de las familias, de más tiempos de desplazamiento, de mayor congestión en la Calle 80, la Boyacá y la avenida La Esperanza, y de una afectación real a quienes dependen de este servicio para trabajar, estudiar y sostener su día a día”, agregó.

Las autoridades de los municipios del corredor M3 (Subachoque, El Rosal y Facatativá) solicitaron que se realice una mesa técnica con el Distrito, la Secretaría de Movilidad, TransMilenio, las empresas transportadoras y de seguridad. Además, presentaron un documento con propuestas para mejorar la operación del portal y ayudar a los pasajeros que se movilizan hacia Bogotá.