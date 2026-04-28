Adjudican la construcción de avenida Santa Bárbara - Contador: obra tendrá una inversión de $ 289.000 millones

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que ya fue adjudicada la obra de valorización de la av. Santa Bárbara (carrera 19), entre calles 127 y 134, y la av. Contador (calle 134), entre autopista Norte y carrera 15.

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El proyecto había sido acordado en 2018, pero se había retrasado por problemas técnicos y financieros. Se espera que beneficie a 600.000 personas de la localidad de Usaquén.

“Ya adjudicamos esta obra y se hará una intervención que incluye redes de servicios públicos, vías, espacio público y ciclorrutas. Tendrán 10 meses para complementar los estudios y diseños, y luego, en el segundo semestre del año entrante, se inicia esa obra para cumplirle, por fin, a la localidad de Usaquén y particularmente a los barrios que, con razón, se quejan de que pagaron la valorización y no les han hecho la obra”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

La intervención incluirá estructuras que mejoran la movilidad y el espacio público. También contempla labores en el colector Callejas, que hace parte del alcantarillado sanitario de la zona norte de la ciudad.

El valor de la construcción

Las obras cuentan con una inversión de más de $ 289.000 millones, y el contrato fue adjudicado al Consorcio AIT Santa Bárbara, luego de que cinco propuestas se presentaran a la licitación.

La Empresa de Acueducto (EAAB) anunció que brindará un aporte de $116.000 millones, destinados a la renovación de redes de la entidad en los tramos que serán intervenidos. De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad, el contratista deberá renovar 3.613 metros del colector Callejas.

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“Tenemos buenas noticias para Bogotá. Firmamos el contrato para la construcción de la av. Santa Bárbara y la av. Contador, un proyecto de la valorización del 2018 que, en enero de 2024, al inicio de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, estaba suspendido y con múltiples problemas jurídicos, presupuestales y de armonización con la Empresa de Acueducto. Logramos superar los problemas y la licitación se firmó hace pocos días. El proyecto empieza en la calle 127 por toda la carrera 19 hasta la calle 134, y desde la autopista Norte hasta la carrera 15”, señaló Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

En junio de este año iniciará el contrato, que tendrá 10 meses de estudios y diseños. La obra como tal empezará en el segundo semestre de 2027 y se espera que sea entregada en los primeros seis meses de 2029. El proyecto contará con 2,2 km de vía, con dos carriles por calzada, 2,25 km de ciclorruta, 30.000 m² de espacio público, dos intersecciones a nivel, cuatro retornos y un puente peatonal.