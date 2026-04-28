Estos son los más de 6 barrios de Usaquén que se valorizarán tras la adjudicación del alcalde Galán

La Alcaldía de Bogotá celebra “dar un paso fundamental en su compromiso por saldar la deuda histórica con las obras de valorización” con la adjudicación de la obra en la av. Santa Bárbara (carrera 19) y la av. Contador (calle 134).

El IDU, que estará a cargo de este proyecto, detalló que las obras se realizarán entre las calles 127 y 134 (Santa Bárbara) y entre la autopista Norte y la carrera 15 (av. Contador).

Esto, en el marco del proyecto del Acuerdo de Valorización 724 de 2018 que, según el IDU, no había iniciado tras enfrentar múltiples problemas técnicos y financieros.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la adjudicación de esta obra y detalló que el proyecto no solamente incluye nuevas vías; se le sumarán:

Ciclorrutas

Espacio público

Redes de alcantarillado

Renovación del colector Callejas (tubería sanitaria clave del norte de Bogotá).

Proyecto a largo plazo

El IDU detalla que este proyecto beneficiará a más de 600.000 personas que viven en la localidad de Usaquén. La intervención será clave para beneficiar al colector Callejas, una infraestructura de alcantarillado sanitario fundamental para la zona norte.

Galán adjudica obra de valorización que estuvo estancada en 0%. Foto: Carlos F Galán.

Además, Galán reveló los tiempos contemplados en donde se evidenció que no iniciarán pronto los trabajos en calle.

“Tendrán 10 meses para complementar los estudios y diseños, y luego, en el segundo semestre del año entrante, se inicia esa obra para cumplirle, por fin, a la localidad de Usaquén y particularmente, a los barrios que, con razón, se quejan de que pagaron la valorización y no les han hecho la obra”, detalló el alcalde Carlos Fernando Galán.

Barrios que se valorarán

Entendiendo los tramos intervenidos, los barrios beneficiados serían:

Santa Bárbara

Cedritos

Contador

Bella Suiza

La Calleja

Lisboa

Sectores cercanos a la Autopista Norte y la carrera 19

El IDU adelantará las obras en Usaquén. Foto: IDU - API

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La administración del alcalde Galán aseguró que este logro salda una deuda histórica de la ciudad. Entendiendo que en enero de 2024, la Alcaldía recibió 19 proyectos de valorización pendientes por entregar a la ciudadanía, todos con profundos problemas.

Según el IDU, de estos, ya se han entregado siete proyectos completos, en los que resalta la entrega del Grupo 1 de los 5 pendientes en las Zonas Industriales de Puente Aranda y Montevideo (21 segmentos viales), además: