Fecha definida para abrir el puente de Venecia: alcalde Galán hace anuncios que afectan la Autopista Sur

Este jueves 17 de abril, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le presentó a la ciudadanía los avances en las obras de la avenida 68.

El mandatario de la capital del país, en compañía de Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), inspeccionó las obras del puente de Venecia y reveló la fecha en que se habilitará el puente de Venecia y la Autopista Sur en este sector.

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Galán reconoció, en un video publicado en sus redes sociales oficiales, la incomodidad que pueden causar estas obras para los residentes del sector y los transeúntes. Por lo que, además, reveló la nueva instrucción que le hizo al IDU, que promete beneficiar a miles de capitalinos.

El alcalde Galán supervisó el avance de esta obra del Grupo 1 de la av. 68 con el director del IDU, Orlando Molano. Foto: Redes sociales

“Le pedí a Orlando (director del IDU) que tiene que estar listo ya con estos dos carriles (los principales por la Autopista Sur) para que la gente pueda pasar derecho, que la Autopista Sur siga derecho aquí en Venecia, en julio de este año”, reveló el alcalde de Bogotá.

Esta sería una de las medidas que toman la Alcaldía y el IDU para mitigar las afectaciones por las obras.

En la mañana del jueves, el Instituto de Desarrollo Urbano confirmó el objetivo, explicando que en el séptimo mes de este año se habilitarán los dos carriles paralelos de la Autopista Sur en sentido occidente-oriente.

“Eso permitirá que la gente pueda seguir derecho en la autopista, sin ingresar al barrio Venecia, y reducirá el impacto en la comunidad”, explicó el alcalde Galán.

Esta no fue la única buena noticia para los transeúntes de esta zona de la ciudad; también se reveló el mes en que se habilitará el puente de Venecia.

En diciembre se habilita el puente de Venecia

Este importante puente es clave para todos los bogotanos que viven en los sectores aledaños y los viajeros que frecuentan municipios de Cundinamarca y Tolima.

Este tramo vial lo deben transitar los bogotanos que regresan a sus hogares de estos destinos, habitualmente turísticos.

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Galán destacó que esta estructura ya logró una ejecución del 85 % en su etapa de construcción, lo que representa un progreso significativo en comparación con enero de 2024. Entonces, la entidad distrital recibió la obra con un avance del 12,94 %.

“Cuando llegamos a la Alcaldía, este puente no había iniciado su construcción; se había demolido el puente viejo. Nosotros la iniciamos y ya la tenemos en un 85 %. Estamos avanzando para que en diciembre de este año por fin esté habilitado”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

Molano destacó que ya se completó la cimentación de todos los ramales del puente. Asimismo, se realizó el izaje total de 15 vigas y actualmente se avanza en la fundida del tablero (por donde transitarán los vehículos mixtos y de TransMilenio) en los ramales curvos y recto, la instalación de barandas y la construcción de los muros de aproximación en el acceso occidental a la estructura.

En diciembre estará completado el puente de Venecia. Foto: IDU / API