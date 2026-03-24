Bogotá

TransMilenio de la 68: cada vez más cerca de su entrega; este es el avance de la obra

El IDU compartió un video donde detalla el porcentaje de avance de cada uno de los 9 grupos de la nueva troncal.

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

24 de marzo de 2026, 12:12 p. m.
Avances de la obra superan el 77 % en general, acá el desglose por grupo.
Avances de la obra superan el 77 % en general, acá el desglose por grupo. Foto: Alcaldía de Bogotá / IDU / Montaje: Semana

El TransMilenio por la avenida 68 es una de las obras más esperadas por los capitalinos, ya que proyecta la movilización de miles de ciudadanos desde el barrio Venecia hasta la Calle 100 con Séptima.

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El proyecto contará con 21 estaciones, más de 17 kilómetros de vías, la construcción de 15 puentes peatonales, siete puentes vehiculares y cuatro pasos vehiculares a desnivel.

Este megaproyecto contó con una inversión estimada de 3,2 billones de pesos cuando se adjudicó, sumado a un sobrecosto de 500.000 millones reportados en 2024, según cifras del IDU.

La obra está dividida en 9 grupos, que están estratégicamente divididos, con el fin de avanzar prontamente en cada tramo y afectar lo menos posible la movilidad en este corredor fundamental para la capital del país.

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Obras en las vías
Obras Transmilenio avenida 68 son lideradas por el IDU. Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En un video, el Instituto de Desarrollo detalló el avance de cada uno de los grupos, con su valor porcentual y un pequeño clip que refleja el estado de la obra en marzo de 2026.

Adicionalmente, hicieron referencia a la importancia de la obra a través del siguiente texto: “9 grupos palpitando al mismo ritmo, una arteria que se transforma para mover a toda Bogotá. De norte a sur, la obra avanza: puentes que se elevan, deprimidos que conectan, estaciones que se erigen y espacio público que vuelve a la gente”.

Así van las obras de TransMilenio en la avenida 68; estación ya alcanzó el 99 % de ejecución

Grupo 1

  • Vía: Av. 68 entre Autopista Sur – Calle 18 Sur
  • Estaciones: Calle 42 Sur, Calle 40 Sur, Av. Primero de Mayo
  • Avance: 61 %

Grupo 2

  • Vía: Av. 68 entre Calle 18 Sur y Av. Américas
  • Estaciones: Calle 18 Sur, Cll. 8 Sur, Av. Las Américas
  • Avance: 84 %

Grupo 3

  • Vía: Av. 68 Av. Américas – Calle 13
  • Estación: Cll 11
  • Avance: 82 %

Grupo 4

  • Vía: Av. 68 sector Calle 13 – Av. Esperanza
  • Estaciones: Cll 13, Cll 19, Av. La Esperanza
  • Avance: 88 %

Grupo 5

  • Vía: Av. 68, sector Av. Esperanza - Calle 46
  • Obras: Adecuación paso sobre Calle 26
  • Avance: 96 %

Grupo 6

  • Vía: Av. 68 entre Cll 46 – Cll 66
  • Estaciones: Cll 53, Parque Simón Bolívar, Cll 66
  • Avance: 64 %

Grupo 7

  • Vía: Av. 68 entre Cll 66 – Cra 65
  • Estaciones: Cll 72, Cll 80, Cll 98 (Floresta)
  • Avance: 79 %

Grupo 8

  • Vía: Av. 68 entre Cra 65 – Cra 48A
  • Estaciones: Av. Suba, Cra. 53, Traslado estación Avenida Suba
  • Avance: 58 %

Grupo 9

  • Vía: Av. 68, tramo norte final hasta Carrera Novena
  • Estaciones: Cra. 19, Cra. 11
  • Avance: 82 %

Con estos avances, el alcalde Carlos Fernando Galán tiene previsto entregar los grupos 2, 3, 4, 6 y 9 en 2026.

El IDU cerró su publicación dando un aliento a la ciudad en la fase final de la construcción de esta megaobra: “Detrás de este pulso hay miles de manos haciendo que pase, y una meta clara marcada por el alcalde Galán: avanzar y entregarla a los ciudadanos”.