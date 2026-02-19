Bogotá

Así van las obras de TransMilenio en la avenida 68; estación ya alcanzó el 99 % de ejecución

La esperada troncal irá desde la Alquería hasta Chicó Norte.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

19 de febrero de 2026, 11:00 a. m.
TransMilenio Avenida 68 presenta significativo avance en estaciones clave.
TransMilenio Avenida 68 presenta significativo avance en estaciones clave.

La avenida 68 es uno de los corredores más transitados de Bogotá; sin embargo, no contaba con una troncal de TransMilenio, por lo que, desde febrero de 2021, se ha venido construyendo la línea que conectará 10 localidades, la cual buscará mejorar la fluidez del transporte público y la accesibilidad de los usuarios que viven en barrios aledaños a la vía.

Según un reporte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la primera estación de TransMilenio en la avenida 68 ha alcanzado el 99 % de ejecución, lo que indica que la obra está prácticamente finalizada y será entregada próximamente, para cumplir con la culminación del grupo 4 (desde la calle 13 hasta la avenida Esperanza) para el primer semestre del año 2026.

La estación es nada más y nada menos que la ubicada en la carrera 68 con calle 19, a la cual le faltan detalles mínimos, según el IDU. Esta es una de las 21 estaciones que conformarán la troncal de la 68.

¿Qué avances hay en la construcción del TransMilenio por la avenida 68?

El mencionado grupo 4 cuenta con un 83 % de ejecución, lo que implica un gran avance para el final de la obra en ese sector de la ciudad. Aparte de la estación en la calle 19, también se espera por la culminación de las obras en la calle 13 y la avenida Esperanza, que son las tres paradas que forman parte de ese grupo.

Por su parte, el grupo 3 cuenta con avances en menor medida; ya en inmediaciones del Éxito de la avenida de Las Américas se inició con el armado de acero de la losa superior del deprimido que facilitará el tráfico vehicular en la zona.

Asimismo, las obras del paso deprimido de la calle 100 con avenida Suba, uno de los puntos estratégicos de la troncal de la avenida 68, registran un 66 % de ejecución, lo que significa un gran avance. Así lo confirmó el director del IDU, Orlando Molano, tras una reciente inspección al proyecto, que hace parte del denominado grupo 8 del corredor vial.

Las obras del puente de la Calle 100 con Avenida Suba hacen parte de la troncal de TransMilenio por la Av 68
Las obras del puente de la Calle 100 con Avenida Suba hacen parte de la troncal de TransMilenio por la Av 68 (referencia 2024). Foto: IDU

Esta estructura será exclusiva para TransMilenio y permitirá una conexión norte–oriente bidireccional y norte–sur unidireccional, lo que hará más sencilla la circulación de los buses articulados y reducirá los tiempos de desplazamiento en una de las zonas más congestionadas de la ciudad.

Molano destacó que la obra se encontraba rezagada para enero de 2024. “Este deprimido cuando llegamos estaba en el 46 % y ya tiene un 66 % de avance. Se está trabajando en la construcción de las pantallas para lograr la resistencia y trabajar encima”, explicó el funcionario.

