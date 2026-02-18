Bogotá

Personería de Bogotá verificó el avance de las obras del metro: ya se completó un 72,13 % del proyecto

Las inspecciones del ente de control hacen parte de su función preventiva y de vigilancia sobre los proyectos estratégicos de la ciudad.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 11:44 a. m.
Personería verificó avance de las obras del metro de Bogotá.
Personería verificó avance de las obras del metro de Bogotá. Foto: Personería de Bogotá

La Personería de Bogotá informó que la construcción de la Línea 1 del metro alcanzó un avance del 72,13 por ciento, consolidando uno de los hitos más relevantes en el desarrollo del proyecto de infraestructura más ambicioso en la historia reciente de la capital.

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

El organismo de control detalló que ha hecho visitas de seguimiento en terreno con el fin de verificar el progreso de las obras y garantizar que su ejecución se cumpla conforme a los estándares técnicos y contractuales establecidos. Estas inspecciones hacen parte de su función preventiva y de vigilancia sobre los proyectos estratégicos de la ciudad.

Según el reporte, actualmente más de 15.500 trabajadores participan en las diferentes fases de construcción, lo que refleja la magnitud operativa del proyecto y su impacto en la generación de empleo.

Carlos Fernando Galán anunció el nuevo proceso de licitación para la línea 2 del metro de Bogotá
Además, seis trenes ya fueron recibidos en la ciudad por la Empresa Metro de Bogotá, unidades que serán fundamentales para las pruebas técnicas previas al inicio de la operación comercial.

La Personería señaló que continuará ejerciendo control y acompañamiento permanente, con énfasis en la transparencia y la correcta inversión de los recursos públicos.

¿Cuándo estará listo? El metro se toma importante avenida de Bogotá: este es el avance de las obras
Según la administración distrital, la Línea 1 del Metro es considerada una obra clave para transformar la movilidad en Bogotá, al ofrecer una alternativa de transporte masivo que permitirá reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos en los próximos años.

En paralelo al avance en infraestructura, el proyecto continúa fortaleciendo su componente operativo. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el sexto tren de la Primera Línea ya llegó a Cartagena, como parte del proceso de adquisición del material rodante que operará el sistema.

“Este es un proyecto que sigue avanzando con el ritmo que esperamos para cumplir la meta de tener, durante el primer semestre de 2026, las primeras pruebas de trenes en el viaducto”, señaló Galán, quien reiteró el compromiso de la Administración Distrital de completar la construcción total del viaducto durante el año 2026.

