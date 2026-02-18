Personería de Bogotá verificó el avance de las obras del metro: ya se completó un 72,13 % del proyecto

La Personería de Bogotá informó que la construcción de la Línea 1 del metro alcanzó un avance del 72,13 por ciento, consolidando uno de los hitos más relevantes en el desarrollo del proyecto de infraestructura más ambicioso en la historia reciente de la capital.

El organismo de control detalló que ha hecho visitas de seguimiento en terreno con el fin de verificar el progreso de las obras y garantizar que su ejecución se cumpla conforme a los estándares técnicos y contractuales establecidos. Estas inspecciones hacen parte de su función preventiva y de vigilancia sobre los proyectos estratégicos de la ciudad.

Según el reporte, actualmente más de 15.500 trabajadores participan en las diferentes fases de construcción, lo que refleja la magnitud operativa del proyecto y su impacto en la generación de empleo.

Personería verificó avance de las obras del metro de Bogotá. Foto: Personería de Bogotá

Además, seis trenes ya fueron recibidos en la ciudad por la Empresa Metro de Bogotá, unidades que serán fundamentales para las pruebas técnicas previas al inicio de la operación comercial.

La Personería señaló que continuará ejerciendo control y acompañamiento permanente, con énfasis en la transparencia y la correcta inversión de los recursos públicos.

Según la administración distrital, la Línea 1 del Metro es considerada una obra clave para transformar la movilidad en Bogotá, al ofrecer una alternativa de transporte masivo que permitirá reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos en los próximos años.

En paralelo al avance en infraestructura, el proyecto continúa fortaleciendo su componente operativo. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el sexto tren de la Primera Línea ya llegó a Cartagena, como parte del proceso de adquisición del material rodante que operará el sistema.

“Este es un proyecto que sigue avanzando con el ritmo que esperamos para cumplir la meta de tener, durante el primer semestre de 2026, las primeras pruebas de trenes en el viaducto”, señaló Galán, quien reiteró el compromiso de la Administración Distrital de completar la construcción total del viaducto durante el año 2026.