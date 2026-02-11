Carlos Fernando Galán anunció el nuevo proceso de licitación para la línea 2 del metro de Bogotá

Tras la caída de la primera propuesta de licitación para la construcción de la segunda línea del Metro, el alcalde de la ciudad y el gerente general de la obra tuvieron un desayuno con diplomáticos internacionales con el fin de compartirles el nuevo proceso de licitación y la propuesta técnica de esta nueva línea, la cual beneficiará a millones de bogotanos.

“En un desayuno informativo con distintos cuerpos diplomáticos en Colombia, el alcalde Carlos Fernando Galán y el gerente del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, invitaron a las embajadas a difundir la información sobre el proceso que se viene para la construcción de la línea 2 del metro, con el objetivo de lograr la mayor participación internacional“, anunció la cuenta oficial del Metro en X.

Leonidas Narváez explicando la Línea 2 del Metro de Bogotá. Foto: X @metrobogota

El proceso de la licitación se llevará a cabo de la siguiente manera:

Desde el 31 de marzo se publicarán los documentos para la licitación pública, que nuevamente será de carácter internacional.

El 8 de julio la alcaldía tendrá la lista de precalificados.

El 30 de noviembre se recibirán todas las propuestas de los candidatos precalificados.

En enero de 2027 se hará la adjudicación del contrato y, por lo tanto, el inicio de su ejecución.

Finalmente, el texto de la publicación señala que esta nueva propuesta tiene “como objetivo tener mayor agilidad en el proceso, buscando total transparencia y una mejor comunicación con todos los interesados”.

¿Cuándo estará listo? El metro se toma importante avenida de Bogotá: este es el avance de las obras

Ahora bien, en las imágenes adjuntas del post, se pueden observar cifras, el trazado de la obra y las características técnicas del proyecto.

La línea 2 del metro de Bogotá contará con 11 estaciones, irá desde la calle 72 con Caracas hasta el patio taller que se construirá en Suba. Pasará, principalmente, por la 72 y la avenida Ciudad de Cali. Según las proyecciones, el tiempo total de viaje entre extremo y extremo de la línea será de 20 minutos, lo cual reduciría en “46.3 millones de horas” el tiempo de transporte promedio de un ciudadano.

Adicionalmente, se prevé que las vías sean mayormente subterráneas, con una longitud de 14.3 km bajo tierra, una trinchera de 300 m y una parte elevada que será de 900 m para completar los 15.5 km que tendrá esta nueva línea.

En la presentación, Leonidas Narváez señaló el impacto ambiental que tendrá la obra en el largo plazo, con una reducción proyectada “de 87.000 toneladas de CO 2 a la atmósfera en su año de entrada de operación".

Finalmente, se pudo observar que la financiación estatal estará distribuida de la siguiente manera: 8.766 millones de dólares en un convenio de cofinanciación con CAPEX, 6.129 millones de dólares de aporte por parte del Gobierno colombiano y 2.637 millones de dólares por parte del distrito.