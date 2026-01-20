El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que ninguno de los dos consorcios habilitados para participar presentaron propuestas en los plazos establecidos. En febrero arrancará de nuevo el proceso.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, uno de los dos consorcios, el Chino, que quedó habilitado para participar en la licitación, se retiró del proceso en octubre del año pasado cuando informó que no presentaría propuestas por temas relacionados a la inestabilidad de las tasas de cambio que afrontaba Colombia.

Así las cosas, dentro del proceso quedó un solo proponente, de origen español, que a finales de diciembre, le solicitó un plazo de dos meses más al distrito para presentar sus propuestas.

Congresistas, a ganar menos: este es el decreto que redujo millonaria suma de sus salarios

Según la información allegada a la empresa Metro dentro del proceso, el consorcio español no pudo cumplir con las fechas pues una de las empresas que integraron la licitación decidió apartarse del consorcio y, por consiguiente, de la puja por la construcción de la segunda línea del metro.

Teniendo en cuenta este panorama, el alcalde Carlos Fernando Galán, anunció que el distrito y la empresa Metro empezaron un nuevo proceso licitatorio público internacional, que arranca en febrero, y deberá finalizar en septiembre de este mismo año con las propuestas de todos los oferentes.

¿Qué pasó con la licitación?

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que se abrirá un nuevo proceso de licitación para la Línea 2 del Metro de Bogotá. Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

El proceso de adjudicación de la segunda línea del Metro de Bogotá venía inmersa en un conflicto de intereses entre los consorcios interesados en su construcción, pero ese conflicto se dirimió en octubre del año pasado, cuando dos grupos interesados fueron descalificados.

Se trata de APCA 1, Metro Línea 2 Bogotá, conformado por Mota Engil Colombia S. A. S. con el 66 % y CRRC (Hong Kong) Co Limited Sucursal Colombia con el 34 %. Y del APCA 2, Metro Línea 2 integrada por China Harbour Engineering Company Limited (75 %) y Xi’an Rail Transportation Group Company Limited (25 %).

Metro de Bogotá se proyecta hasta la calle 100: arranca convocatoria pública de los estudios de factibilidad para ampliar la Línea 1

La Empresa Metro de Bogotá y la Banca Multilateral evaluaron los hechos y establecieron que de acuerdo con el Manual de Adquisiciones del BID y el Documento de Precalificación (literal d, numeral 4.2), existía un conflicto de interés entre el APCA 1 y el APCA 2.

Lo anterior, por cuanto la firma China Communications Construction Company Limited (CCCC) es controlante directo de CHEC (APCA 2), y tiene participación accionaria en Mota-Engil SGPS S. A. (APCA 1), situación que le da a CCCC la posibilidad de influir en las dos ofertas.