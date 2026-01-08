Metro de Bogotá se proyecta hasta la calle 100: arranca convocatoria pública de los estudios de factibilidad para ampliar la Línea 1

La Empresa Metro de Bogotá anunció el inicio formal de la etapa de factibilidad para la ampliación de la Primera Línea del Metro, que iría desde la calle 72 hasta la calle 100 con autopista Norte.

El tercer tren del Metro de Bogotá también ingresó por Cartagena. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil de @CarlosFGalan

La medida se da tras la radicación de un documento de prefactibilidad por parte de la firma China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHEC), presentada ante el Metro de Bogotá en diciembre de 2024, bajo el modelo de Asociación Público-Privada de Iniciativa Privada (APP-IP).

El Comité de Asociaciones Público-Privadas del Distrito emitió concepto favorable para que la EMB avance con la estructuración del proyecto en su fase de factibilidad, otorgando a CHEC un plazo de seis meses para desarrollar estudios y diseños técnicos, financieros y jurídicos, así como la presentación de cronogramas y documentos adicionales requeridos por la entidad.

El desarrollo y construcción del metro ha sido uno de los motores del crecimiento económico nacional. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Realizar la Consultoría especializada para la evaluación integral (técnica, ambiental, social, predial, jurídica, financiera y de riesgos) de los documentos en etapa de factibilidad presentados por el originador de la propuesta de iniciativa privada del proyecto extensión de la línea 1 del metro de BogotaIP-EL1MB”, con un presupuesto oficial estimado de $4.576.540.000 y duración aproximada de 6 meses".

Desde la entidad se resaltó que esta etapa es determinante para establecer si la iniciativa cumple con los requisitos necesarios para avanzar hacia una posible licitación pública, en caso de que la factibilidad sea considerada de interés para las partes.

Este proyecto conectará nueve localidades con 16 estaciones. Foto: Alcaldía de Bogotá

En ese escenario, la firma originadora podrá participar en igualdad de condiciones con otros oferentes.

La propuesta contempla un trazado de aproximadamente 3,3 kilómetros adicionales, que incluiría tres nuevas estaciones intermedias, orientadas a articular el Metro con TransMilenio y el Regiotram del Norte, reforzando nodos clave de movilidad urbana.

Ya está en Colombia el segundo tren del metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Autoridades distritales destacan que, de avanzar con éxito, la extensión contribuiría a descongestionar el nodo de la calle 72, facilitar transbordos y consolidar una red de transporte más integrada entre el sur y el norte de Bogotá.

El proyecto se enmarca en las metas del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura 2024-2027”, que promueve la expansión del sistema metroferroviario como eje de la movilidad sostenible en la capital.