Bogotá

Metro de Bogotá se proyecta hasta la calle 100: arranca convocatoria pública de los estudios de factibilidad para ampliar la Línea 1

La Empresa Metro de Bogotá abrió la convocatoria pública para recibir propuestas de consultorías de factibilidad que evalúen la ampliación del trazado desde la calle 72.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 4:37 p. m.
Durante el trayecto inicial, el tren avanzó 905 metros sobre la Línea 1 del Metro de Bogotá.
Durante el trayecto inicial, el tren avanzó 905 metros sobre la Línea 1 del Metro de Bogotá.

La Empresa Metro de Bogotá anunció el inicio formal de la etapa de factibilidad para la ampliación de la Primera Línea del Metro, que iría desde la calle 72 hasta la calle 100 con autopista Norte.

“En 2026, el Metro de Bogotá entra en la recta final”: el alcalde Galán confirmó el 70% de avance en las obras
El tercer tren del Metro de Bogotá también ingresó por Cartagena.
El tercer tren del Metro de Bogotá también ingresó por Cartagena.

La medida se da tras la radicación de un documento de prefactibilidad por parte de la firma China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHEC), presentada ante el Metro de Bogotá en diciembre de 2024, bajo el modelo de Asociación Público-Privada de Iniciativa Privada (APP-IP).

El Comité de Asociaciones Público-Privadas del Distrito emitió concepto favorable para que la EMB avance con la estructuración del proyecto en su fase de factibilidad, otorgando a CHEC un plazo de seis meses para desarrollar estudios y diseños técnicos, financieros y jurídicos, así como la presentación de cronogramas y documentos adicionales requeridos por la entidad.

Entra en operación la nueva estación de TransMilenio en la calle 26: beneficiará a más de 11.000 usuarios diarios
El desarrollo y construcción del metro ha sido uno de los motores del crecimiento económico nacional.
El desarrollo y construcción del metro ha sido uno de los motores del crecimiento económico nacional.

“Realizar la Consultoría especializada para la evaluación integral (técnica, ambiental, social, predial, jurídica, financiera y de riesgos) de los documentos en etapa de factibilidad presentados por el originador de la propuesta de iniciativa privada del proyecto extensión de la línea 1 del metro de BogotaIP-EL1MB”, con un presupuesto oficial estimado de $4.576.540.000 y duración aproximada de 6 meses".

Este proyecto conectará nueve localidades con 16 estaciones.

Ya está en Colombia el segundo tren del metro de Bogotá.

