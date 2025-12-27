Entra en operación la nueva estación de TransMilenio en la calle 26: beneficiará a más de 11.000 usuarios diarios

A partir de este sábado, 27 de diciembre, entró en operación la nueva estación del sistema TransMilenio, ubicada en la calle 26 con avenida Caracas, la cual fue intervenida en medio de la construcción de las obras del la Línea 1 del metro de Bogotá.

Después de la polémica que se generó a finales del mes de mayo por unas fotografías en las que se veía una de las columnas del metro de Bogotá atravesando una estación de sistema de transporte, la Alcaldía entregó parte de la obra definitiva en esta zona de la ciudad.

La nueva estación, de acuerdo con el alcalde Galán, se diseñó de manera integrada con una estructura tipo pórtico al viaducto del metro, con lo cual se logró una mayor amplitud, lo cual mejorará la circulación de los usuarios.

La obra de infraestructura contará con dos vagones de 60 metros cada uno, conectados por una pasarela central, para un total de más de 163 metros de longitud. Por el momento solo operará el costado norte,

Además, tiene un ancho de ocho metros, tres metros más de los que contaban las antiguas estructuras, y una altura interior libre de 3,2 metros, también más altas de las anteriores, lo que, de acuerdo con las autoridades, mejora la comodidad, visibilidad y sensación de amplitud.

Para el ingreso y evitar los colados, el alcalde de Bogotá explicó que cuenta con 12 barreras de acceso tipo piso a techo, incluyendo accesos para personas con movilidad reducida, una taquilla y seis puntos de parada, tres por cada sentido.

Lo más destacado, de acuerdo con el mandatario distrital, es que las columnas del viaducto del metro de Bogotá están ubicadas a los costados, sin interferir con el flujo de los pasajeros. Así lo manifestó al hacer mención a la la polémica por las estaciones temporales.

Anunció que el costado sur de la estación entrará en operación, aproximadamente, en marzo de 2026, cuando ya esté terminada la conexión del puente que se está construyendo sobre la calle 26, el cual va a conectar con el viaducto del Metro de Bogotá.

La gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, destacó que con la apertura de esta primera fase se beneficiarán más de 11.000 usuarios diarios, además de que se irá recuperando, de manera gradual, la oferta del sistema en este punto de la ciudad.

“En esta estación tendremos seis rutas operativas a partir de hoy con tres destinos principales para nuestros usuarios de esta zona, que son el portal Usme, el portal 80 y el portal Norte. La ruta ocho que es una ruta corriente y dos rutas expresas”, dijo.