Policía dio detalles del ataque sicarial que ocurrió en la localidad de Suba: hubo dos muertos

En la tarde de este viernes, 12 de junio de 2026, las autoridades judiciales reportaron un hecho de violencia en el norte de Bogotá que dejó un saldo de dos personas fallecidas y una más con heridas en su cuerpo. El incidente se registró en la vía pública del barrio Prado Pinzón, ubicado en la localidad de Suba, al noroccidente de la ciudad.

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El reporte inicial de la Policía Metropolitana de Bogotá señala que el suceso comenzó como un ataque bajo la modalidad de sicariato. Un hombre armado disparó contra un ciudadano que se encontraba en el sector, causándole la muerte de forma inmediata debido a la gravedad de los impactos recibidos en zonas vitales.

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Durante los hechos, una segunda persona que acompañaba a la víctima principal sufrió heridas por arma de fuego en una de sus extremidades inferiores. Los testigos del sector auxiliaron al afectado y coordinaron su traslado inmediato hacia un centro asistencial de la zona, donde permanece bajo atención médica.

Reacción civil e impacto accidental

Las indagaciones preliminares revelaron que el incidente se extendió debido a la intervención de un ciudadano que se encontraba en el lugar de los hechos. Al notar la agresión y la presencia de los atacantes, este testigo sacó un arma de fuego propia y disparó con el propósito de detener la huida de los sospechosos.

Dos personas fallecieron y una quedó herida tras un ataque sicarial en Suba, localidad de Bogotá. La Policía investiga el caso, que incluyó un intercambio de disparos y la muerte accidental de un transeúnte en el barrio Prado Pinzón. Conozca los detalles. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/hkgWn9QVIE — Revista Semana (@RevistaSemana) June 12, 2026

Sin embargo, los proyectiles disparados por el ciudadano impactaron a un tercer hombre que transitaba de manera casual por el espacio público urbano. Esta persona, ajena a la confrontación inicial, sufrió lesiones graves en su cuerpo y fue trasladada de urgencia por los organismos de socorro a un hospital cercano.

Los médicos de turno ingresaron al paciente al quirófano para realizar los procedimientos de reanimación correspondientes. A pesar del esfuerzo del personal de salud de la institución médica, el centro asistencial confirmó el fallecimiento del transeúnte minutos después de su ingreso a las salas de cirugía especializada.

Pronunciamiento oficial y labores de investigación

El comandante de la Estación de Policía de Suba, Teniente Coronel Julio Botero, informó: “En el barrio Prado Pinzón se presenta un homicidio en la modalidad de sicariato, donde también resulta una persona lesionada por arma de fuego en una de sus piernas, la cual fue trasladada y está siendo atendida”.

De igual forma, el alto oficial añadió detalles sobre el desarrollo de la balacera y el desenlace de los afectados en la zona norte de la capital coementando que “una persona en el sitio reacciona contra los sicarios, accionando un arma, pero impacta accidentalmente a un tercero que pasaba, quien falleció posteriormente”.

Tras la consolidación del balance de las víctimas, la Policía Metropolitana de Bogotá activó los protocolos de seguridad ciudadana en los corredores viales de la localidad. Las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación y de la Sijín asumieron las labores de recolección de testimonios y la revisión técnica de cámaras.

La institución armada confirmó que se dispuso de un grupo especializado en investigación criminal e inteligencia para identificar plenamente a los autores del ataque. Las autoridades judiciales y los peritos balísticos buscan determinar la ruta de escape de los agresores para proceder con la captura formal de los implicados.