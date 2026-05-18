Terror en Barranquilla: siete personas resultaron heridas tras ataque sicarial dentro de un billar

Siete personas resultaron heridas por impactos de bala durante un ataque sicarial ocurrido en el barrio Villa San Pedro II, en un hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sector. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

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El atentado se registró durante la noche del domingo, 17 de mayo. Según los reportes iniciales, varias de las víctimas compartían dentro de un establecimiento de billar cuando se desató la balacera que alteró la tranquilidad del lugar.

Las primeras versiones señalan que un hombre armado ingresó al negocio y, sin mediar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones. En medio del ataque, varias personas que se encontraban en el sitio también resultaron lesionadas por los disparos.

De acuerdo con las primeras versiones, un hombre armado irrumpió en el establecimiento y comenzó a disparar en varias ocasiones. Foto: Pixabay

Tras perpetrar el ataque, el presunto sicario emprendió la huida mientras era perseguido por varias personas que se encontraban en los alrededores del establecimiento. En medio de la escapatoria, el hombre continuó accionando el arma de fuego de manera indiscriminada, generando pánico entre los habitantes y dejando a otras seis personas heridas.

Todos los heridos fueron trasladados a distintos centros médicos para recibir atención especializada debido a las heridas sufridas.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla continúan desarrollando operativos para dar con el paradero del responsable y esclarecer lo ocurrido. Foto: Jose Luis Guzmán

Por otra parte, las autoridades revelaron que quien habría sido el objetivo principal del atentado registra cinco anotaciones judiciales. De acuerdo con la información oficial, los antecedentes están relacionados con los delitos de lesiones personales, violencia intrafamiliar, actos sexuales violentos, fuga de presos y lavado de activos.

Según información recolectada por las autoridades, la víctima presuntamente se dedicaría al préstamo informal conocido como “gota a gota” en ese sector de la ciudad, situación que estaría siendo analizada como una de las posibles causas del atentado armado.

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De igual manera, los investigadores mantienen abiertas varias hipótesis relacionadas con disputas y actividades ilegales que tendrían presencia en la zona.

Las autoridades también señalaron que en ese sector tendría influencia la estructura delincuencial conocida como Los Costeños, aspecto que forma parte de las investigaciones adelantadas por la Policía.

Mientras tanto, las personas lesionadas permanecen bajo atención médica en diferentes centros asistenciales, al tiempo que uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla continúan desarrollando operativos para dar con el paradero del responsable y esclarecer lo ocurrido.