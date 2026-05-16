El Ejército confirmó que en las últimas horas un civil murió en medio de un tiroteo que se presentó durante una operación contra el tráfico de combustibles en el departamento de Cesar.

Militares tuvieron un fuego amigo, dejando como resultado un presunto traficante de gasolina muerto. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Explicó la institución militar que, al parecer, el conductor del vehículo donde iba el combustible de contrabando, en una maniobra para evitar ser detenido, arrolló a varios uniformados.

En medio de la situación, dijo el Ejército, los militares accionaron sus armas de fuego y se presentó un intercambio de disparos.

“Ante esta situación, los soldados reaccionaron. En medio del procedimiento se presentó un intercambio de disparos entre la sección que realizaba el control al automotor y el personal militar que se encontraba en el dispositivo de seguridad”, explicó el Ejército.

El confuso hecho militar se dio en medio de una operación contra el contrabando de combustible. Foto: Archivo Particular

Sobre el contexto de los hechos, añadió la institución castrense que: “En desarrollo de operaciones militares de control y verificación para contrarrestar el hurto de hidrocarburos, tropas del Batallón de Infantería N.° 14 Capitán Antonio Ricaurte realizaron un procedimiento militar en la vereda Pica Pica, municipio de Río de Oro (Cesar)”.

Así mismo, indicó que “durante la operación, los soldados realizaron señales de pare a un vehículo tipo Kodiak que, al parecer, transportaba combustible hurtado. Según información preliminar, el conductor del automotor, en un intento por evadir el procedimiento, habría embestido al personal militar que adelantaba labores de control en el sector”.

Agregó la institución castrense que, “como resultado de los hechos, el conductor del vehículo resultó herido y posteriormente falleció en un centro asistencial. Así mismo, dos soldados profesionales resultaron heridos. En el lugar se logró la incautación del vehículo y la ubicación de un depósito ilegal de combustible, cuya cantidad está pendiente por establecer”.

Tras la gravedad de los hechos, el Ejército dispuso de un plan especial para evacuar a los heridos. “Nuestros soldados heridos fueron evacuados de manera inmediata a una clínica de alta complejidad en el municipio de Aguachica (Cesar), donde reciben atención médica especializada y se encuentran estables”.

Fuego amigo en el Ejército. Foto: Ejército

“De manera inmediata, la unidad informó a las autoridades judiciales competentes para adelantar los procedimientos correspondientes. Así mismo, se ordenó la apertura de las investigaciones a que haya lugar, con el fin de esclarecer las circunstancias de los hechos”, agregó el Ejército.