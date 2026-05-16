Ministro de Minas, Edwin Palma, alertó sobre posible impacto eléctrico por fenómeno de El Niño: “Una situación de riesgo inminente”

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a través de un documento, adoptar medidas urgentes ante los riesgos que podría generar la llegada del fenómeno de El Niño, “tanto para el periodo de sequía que se anuncia para los próximos semestres, como para años subsiguientes”.

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Según advirtió, las condiciones actuales representan una amenaza para la continuidad del servicio de energía eléctrica en el país, debido a la posible disminución en la capacidad de generación del Sistema Interconectado Nacional.

“La urgencia de ampliar la base de participantes en la subasta se ve agravada por la advertencia emitida por la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), que proyecta, a partir del mes de junio de 2026, una probabilidad del 95 % de ocurrencia de un nuevo fenómeno de El Niño“, se lee en el documento emitido por el ministro.

Atención: El @MinEnergiaCo @PalmaEdwin pidió a la @comisioncreg que adopte medidas urgentes ante circunstancias agravadas por la inminencia del Fenómeno de El Niño que configuran “una situación de riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica” y… pic.twitter.com/nq38mQ93yZ — Ricardo Ospina (@ricarospina) May 16, 2026

La autoridad advirtió en la circular que las condiciones climáticas adversas y el déficit de ENFICC aumentan el riesgo de que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) “no cuente con la generación suficiente para atender la demanda nacional durante el próximo año”.

Ante este panorama, Edwin Palma pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas realizar ajustes regulatorios urgentes para garantizar la energía necesaria y fortalecer el abastecimiento eléctrico del país durante los próximos periodos de sequía.

Ministro de Minas, Edwin Palma Foto: Jorge Orozco

“Requerimos respetuosamente que, de manera urgente, se realicen por parte de la CREG los análisis y ajustes regulatorios respectivos, asociados a la situación aquí descrita, para que en el proceso de subasta de CXC se pueda incorporar de manera inmediata lo concerniente a la energía necesaria que requiere el sistema, además de brindar los incentivos para que dichos recursos puedan estar disponibles para el abastecimiento energético de la demanda durante los próximos periodos de sequía en nuestro país”, dice el documento emitido por el ministro.

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Finalmente, el Ministerio de Minas solicitó ajustar los cálculos del proceso de “subasta energética” para tener en cuenta el aumento del precio de escasez y la volatilidad del mercado internacional. Según explicó, la medida busca ampliar la participación de plantas de generación y garantizar el abastecimiento de energía y la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.