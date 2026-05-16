Habló trabajadora de centro estético donde desapareció Yulixa Toloza y dio detalles de la última vez que la vio: “Nunca lo hicieron”

El pasado miércoles 13 de mayo, Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, salió de su vivienda ubicada en el barrio Islandia, en la localidad de Bosa, con destino a un presunto centro estético situado en el barrio Venecia.

Mujer entregó testimonio clave tras desaparición de Yulixa Toloza en centro de estética de Bogotá: “Cuando uno llega, es que se da cuenta”

Según se conoció, el establecimiento llamado Beauty Láser le habría practicado un procedimiento de lipólisis, tras el cual comenzó a presentar graves complicaciones de salud. La situación quedó evidenciada en un video que se viralizó en redes sociales, donde se observa a la mujer sentada en lo que parecería ser una camilla, mientras tendría dificultades para respirar.

Desde ese momento, familiares y amigos aseguraron que perdieron todo contacto con Yulixa, por lo que actualmente adelantan una intensa búsqueda en distintos puntos de Bogotá para dar con su paradero.

Ante la incertidumbre que rodea el caso, City TV informó que una de las empleadas del centro clínico habló al respecto, pidiendo completa reserva para no revelar su identidad en medio de la situación mediática.

La mujer señaló que la última vez que vio a la paciente fue el 13 de mayo en las instalaciones, precisamente a las 6:00 p.m. cuando terminó su turno laboral en el sitio. Al detallar lo que vio, la persona aseguró que Toloza estaba dentro de uno de los cuartos, observando ciertas cosas que llamaron la atención.

La trabajadora apuntó que dejó a la clienta con los doctores, un cirujano y un anestesiólogo, además de los dueños.

“Yulixa se encontraba muy mareada, al parecer por los efectos de la sedación. Ella quedó con los doctores, yo cumplí mi horario laboral y me fui para la casa. No tuve mucho contacto con ella, solo en la mañana”, comentó al medio.

“La vi cuando me fui a despedir de mi jefe, a decirle que ya me iba. Estaba en el cuarto de ella, pero no tuve más contacto”, afirmó.

Al irse del sitio, la trabajadora, según puntualizó a City TV, le dijo a su jefe que le avisara a la amiga de Yulixa Toloza, pues estaba preguntando cómo se encontraba. Al salir, quedó con la sensación de que la llevarían a algún hospital, creyendo que se manejaría todo diferente.

“Ella me dijo: ‘Si algo, yo ya llamo una ambulancia y la llevamos a un hospital. Yo igual le aviso a Estefanía a qué hospital la vamos a llevar’. [...] Por lo visto no pasó, nunca lo hicieron”, contó.

La mujer mencionó que, posiblemente, el deterioro físico se dio por una dificultad respiratoria que se vinculaba con el uso de una faja prescrita tras lo realizado en el cuerpo.

Por el momento habrá que esperar para conocer detalles al respecto, teniendo en cuenta que no se tiene el paradero de la paciente.