Violento ataque en Meta: asesinan a exalcalde y coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella

Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde del municipio de Cubarral y actual coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el departamento del Meta, fue asesinado mientras se desplazaba en motocicleta por una zona rural de esa región.

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El dirigente político habría sido interceptado por hombres armados que le dispararon en varias oportunidades. La lamentable noticia fue compartida a través de la red social X por Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga.

“Como gerente nacional de regiones de la campaña de Abelardo de la Espriella, debo confirmar, con mucho dolor y preocupación, que hace pocos minutos fue asesinado nuestro coordinador en Cubarral, Meta. Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política. Hoy estuvo recogiendo publicidad en Villavicencio y al llegar a su municipio fue atacado por desconocidos", escribió el exalcalde en una publicación hecha en la red social.

Como gerente nacional de regiones de la campaña de @ABDELAESPRIELLA, debo confirmar, con mucho dolor y preocupación, que hace pocos minutos fue asesinado nuestro coordinador en Cubarral, Meta.



Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa… pic.twitter.com/sUmG19bx3j — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) May 16, 2026

Según los primeros reportes, el ataque ocurrió en una vía del municipio de Cubarral y, tras las alertas de la comunidad, las autoridades se trasladaron hasta el lugar para adelantar las investigaciones correspondientes.

El asesinato del exalcalde ha generado rechazo en el departamento del Meta y en el movimiento político Defensores de la Patria, encabezado por Abelardo de la Espriella. Desde la campaña presidencial condenaron el ataque y solicitaron a las autoridades avanzar con rapidez en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del crimen.

Desde la campaña presidencial condenaron el ataque. Foto: Defensores de la patria

Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, confirmó que la persona que acompañaba al exalcalde también perdió la vida luego de resultar herida durante el atentado.

Además, la administración departamental anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para obtener información que permita ubicar a los autores del homicidio ocurrido en el municipio de Cubarral.

Acaba de fallecer la persona que acompañaba al exalcalde Rogers y quien también había resultado herido en el atentado. A su familia y seres queridos, nuestro más sentido pésame. Desde la Gobernación del Meta ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que… — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) May 16, 2026

"Desde el momento en que se presentaron los hechos mantenemos comunicación permanente con el alcalde, la Fuerza Pública y las autoridades, y adelantamos operaciones en todo el departamento, con especial énfasis en la zona del atentado”, publicó la gobernadora del Meta, quien también aprovechó para desmentir “las múltiples versiones que circulan en internet sobre supuestos enfrentamientos entre grupos guerrilleros y el Ejército”.

Frente a este violento hecho, la Gobernación del Meta citó para este domingo, a las 8:00 a. m., un consejo de seguridad extraordinario en la sede de la administración departamental. Al encuentro fueron convocados el ministro de Defensa, así como representantes de alto nivel del Ejército y la Policía, con el propósito de reforzar las acciones investigativas y evaluar estrategias adicionales en materia de seguridad.

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Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si el caso tendría relación con asuntos políticos, problemas personales o situaciones de violencia en la zona.

¿Quién era Rogers Devia?

Rogers se desempeñó como alcalde de Cubarral y recientemente participaba activamente en labores políticas vinculadas a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el departamento del Meta. Su muerte generó preocupación entre dirigentes y simpatizantes del movimiento político en esa región del país.

El crimen ocurrió pocos días después de que De la Espriella hablara públicamente sobre presuntas amenazas y posibles riesgos en medio de la contienda electoral de 2026.