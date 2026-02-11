Exalcalde William Dau denunció en la Fiscalía la agresión sexual que sufrió en Cartagena

El exalcalde de Cartagena, William Dau, radicó una denuncia ante la Fiscalía por lo que consideró una agresión sexual. El exmandatario fue víctima de un hombre que, en dos oportunidades, le agarró el trasero, mientras otro grababa un video como parte de lo que, en principio, parecía una broma.

A través de sus abogados, el exalcalde presentó la denuncia formal por hechos que, bajo su criterio, constituyen una grave afectación a sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la honra y el buen nombre. Advierte el exmandatario que la agresión no hizo parte de una broma o un acto de confianza, sino que fue una agresión sexual.

Foto: cortesías

“De los elementos materiales probatorios y registros audiovisuales analizados se evidencia que no se trató de un hecho espontáneo ni aislado. Por el contrario, las actuaciones desplegadas revelan premeditación, coordinación y división de roles, orientadas deliberadamente a ejecutar una agresión material, humillar públicamente al doctor Dau Chamatt y amplificar el agravio mediante su grabación y posterior circulación en entornos digitales”, señaló el equipo legal del exmandatario.

Advirtieron que, a través de la denuncia, rechazan este tipo de conductas, orientadas exclusivamente a instrumentalizar a una persona como objeto de “burla y escarnio”, con el único propósito de degradar su integridad moral y que pretenden afectar su reputación a través de la exposición pública deliberada.

“La dignidad humana no es negociable ni puede relativizarse por diferencias políticas, ideológicas o personales. Nadie puede ser sometido a actos de agresión física, hostigamiento y humillación planificada como mecanismo de descrédito”, advirtió el comunicado de la defensa del exalcalde.

En la denuncia, que incluirá el video como elemento de prueba, los abogados aseguran que el exalcalde trató de continuar su recorrido luego del primer acto de agresión y que los responsables no solo se burlaron, sino que repitieron la misma escena, la cual mantuvieron en el video luego difundido en redes sociales.

El exalcalde de Cartagena, William Dau, radicó la denuncia ante la Fiscalía. Foto: Cortesía Alcaldía Cartagena

“Un tercer individuo le puso la mano en el hombro como maniobra de distracción, circunstancia que fue nuevamente aprovechada por el señor Jaime Herrera Pérez para reiterar el tocamiento indebido en la misma zona corporal, tras lo cual emprendió la huida corriendo. Esta segunda acometida demuestra que no se trató de un acto aislado o espontáneo, sino de una conducta reiterada y deliberada”, señala la denuncia que fue radicada en la Fiscalía.

Los abogados esperan que la Fiscalía ordene las diligencias o medidas necesarias, no solo para garantizar la protección de los derechos del exalcalde e identificar a los responsables de la agresión, sino para incluirlos en el proceso para tomar las determinaciones que correspondan en el curso de los hechos y las responsabilidades.