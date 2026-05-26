William Dau, exalcalde de Cartagena, tuvo que retractarse de sus declaraciones contra Gregorio Eljach

El exalcalde de Cartagena William Dau tuvo que retractarse por unas declaraciones que hizo en contra del procurador general, Gregorio Eljach, a través de varios videos difundidos en sus redes sociales.

Dichas publicaciones se hicieron durante meses, hasta que el jefe del Ministerio Público otorgó poder a su abogado para que tomara cartas en el asunto por calumnia e injuria.

Por esa razón, el exmandatario local hizo otro video en el que aseguró que todo lo que dijo en sus grabaciones pasadas carece de sustento y no tuvo más remedio que retractarse.

“Preciso que no me consta que el señor Gregorio Eljach Pacheco haya incurrido en cualquier conducta punible o disciplinaria. No conozco decisión penal que declare al doctor Eljach responsable de hechos de corrupción”, dijo Dau.

Así mismo reconoció que sus expresiones fueron excesivas y que pudo afectar la honra y el buen nombre del procurador.

En el video, Dau aseguró que fue grosero, calumnioso y reconoció que no le consta nada de lo que dijo anteriormente.

Procurador general, Gregorio Eljach. Foto: PGN

Dicha retractación se dio tras un acuerdo con los abogados de Gregorio Eljach por una acción penal que se presentó en su contra.