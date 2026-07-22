El presidente electo Abelardo De La Espriella invitó a los alcaldes y gobernadores a presentarle al Gobierno entrante todos los proyectos que se encuentran en fase 3.

El objetivo es que el Gobierno entrante analice cuáles de esos proyectos podrán ser ejecutados a partir del inicio de su administración y cuáles podrían desarrollarse en un plazo de año y medio, antes de que terminen los periodos de los alcaldes y gobernadores.

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“A ustedes les queda un año y medio de gobierno. Yo quiero que se les cumpla a sus electores. ¿Y por qué en fase 3? Porque no hay tiempo para nada más, y probablemente tampoco dinero”, expresó De La Espriella.

El mandatario electo hizo esa invitación durante su visita a Medellín en el marco de los empalmes regionales. En ese encuentro se reunió con el alcalde, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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El próximo jefe de Estado anunció que “en septiembre, a más tardar, el Gobierno nacional le comunicará al gobernador y a los alcaldes cuál será el plan de ejecución, una vez el equipo económico termine de revisar el estado real de las finanzas que les está dejando el gobierno saliente”.