El Partido Conservador está a punto de tomar una decisión que será clave para el futuro de la agenda legislativa de Abelardo De La Espriella, una vez asuma la Presidencia de la República.

Esa colectividad se reunirá el próximo miércoles 28 de julio para decidir si se declara bancada independiente o de Gobierno frente a la próxima administración que llegará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

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Los conservadores han sido cercanos al presidente electo. Si bien durante la primera vuelta se volcaron hacia la aspiración de Paloma Valencia, en la definición del 21 de junio una parte importante de sus congresistas respaldó a De La Espriella.

El encuentro para definir la declaración política se había convocado para este miércoles 22 de julio. Sin embargo, la Presidencia de esa colectividad le envió un comunicado a las bancadas del Senado y la Cámara de Representantes en el que aplazó esa cita para la próxima semana.

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El presidente del directorio de esa colectividad, Efraín Cepeda, ha respaldado públicamente al próximo mandatario de los colombianos en semanas recientes. Si su partido decide declararse como bancada de Gobierno, sus votos serán claves en el Congreso.

Los conservadores tienen diez asientos en el Senado y 20 en la Cámara de Representantes, curules clave en un contexto en el que el partido de oposición, el Pacto Histórico, es mayoría en el Congreso. Además, la definición de la presidencia del Senado demostró que el Gobierno no ha consolidado las mayorías en el recinto.

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En la reunión será presentada una proposición para declarar a la colectividad como partido de Gobierno y, posteriormente, habrá una reunión del directorio nacional para ratificar la decisión.