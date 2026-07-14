Juan Espinal, senador electo del Centro Democrático, habla del candidato de su partido a la presidencia del Senado

SEMANA: ¿Quién es el candidato a la presidencia del Senado del Centro Democrático?

JUAN ESPINAL (J.E): Nuestro candidato como bancada es el senador Honorio Henríquez. Un senador que lleva tres períodos en el Congreso, que tiene gran capacidad de relacionamiento con todos los partidos políticos y capacidad técnica. Lideró una gran oposición contra las reformas a la salud, laboral y pensional. Sin duda, como partido Centro Democrático, nos sentimos bien representados.

Oficial: así quedó conformado el Senado 2026-2030

El senador electo, Juan Espinal. Foto: guillermo torres

SEMANA: ¿Por qué no apostarle a Alfredo Deluque, el candidato a la presidencia del Senado que promueve Abelardo De La Espriella?

J.E.: No es no apostarle. Somos el partido con la bancada más representativa declarada del Gobierno, obviamente alineados en apoyar al presidente electo, su plan de gobierno, la construcción de la patria milagro. Pero como partido estamos en todo el derecho y tenemos la legitimidad de proponer un candidato como Honorio Henríquez a la presidencia del Senado. Este martes empezaron los compromisarios de todos los partidos a dialogar, a hacer reuniones para tomar decisiones frente a la representatividad de cada una de las colectividades en el Congreso, entre ellas, las presidencias de los cuatro años de Senado y Cámara.

Los senadores Alfredo Deluque y Honorio Henríquez. Foto: Semana

SEMANA: Entonces, la puja está dura. De un lado, el candidato de Álvaro Uribe (Honorio Henríquez) y, del otro, el de Abelardo De La Espriella (Alfredo Deluque). ¿Quién ganará la puja?

J.E.: Es un escenario interesante. Por eso, creo que hoy hay un gran inicio, que son las reuniones de los compromisarios de los partidos de coalición, donde se sientan a dialogar todos ellos y toman decisiones internas. Si termina siendo el doctor Alfredo Deluque, tendrá la responsabilidad de tomar las decisiones en el Congreso y de darles garantías a todas las bancadas. Igual ocurre con Honorio Henríquez. Esta semana es decisiva. Esperemos que se haga en el marco de un diálogo respetuoso y constructivo.

SEMANA: ¿Uno podría decir que compiten por la presidencia del Senado el candidato de Álvaro Uribe y el de Abelardo De La Espriella?

J.E.: El ministro designado, Rodrigo Lara Restrepo, anunció que la pretensión del gobierno entrante era Alfredo Deluque y nosotros, en la legitimidad que tenemos como partido, pusimos un nombre sobre la mesa. Eso se definirá en estos tres o cuatro días en la mesa con los compromisarios.

Honorio Henríquez Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Y no es una forma del Centro Democrático de atravesarse al candidato de Abelardo De La Espriella?

J.E.: Para nada. Al contrario, nosotros tenemos toda la voluntad, como siempre lo manifestamos en campaña, de que a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo les vaya muy bien. Y los vamos a acompañar en todo su programa de gobierno. Es una manifestación política que es legítima y que no es la primera vez que ocurre. En años anteriores, siempre ha sucedido esa puja entre varios candidatos al Congreso, especialmente, el primer año.

SEMANA: ¿Si escogen de presidente del Senado a Honorio Henríquez se cierra la puerta a la presidencia de la Cámara para Daniel Briceño? El uribismo no podría quedarse con todo.

J.E.: Son dos dinámicas: la del Senado y la Cámara con los compromisarios. Estamos concentrados con la elección del doctor Honorio Henríquez.