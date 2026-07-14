“Petro: de presidente a influencer”: Salud Hernández-Mora analizó a qué se debería dedicar el presidente tras su mandato

La periodista y analista política de SEMANA, Salud Hernández-Mora, dedicó su más reciente columna de opinión a analizar las futuras actividades del presidente Gustavo Petro.

“Necesitamos Gobierno con pantalones”: opinión de Salud Hernández-Mora

La columnista planteó los escenarios que debería asumir el mandatario una vez finalice su periodo de gobierno el próximo viernes 7 de agosto.

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Propuesta para el futuro del mandatario

En su propuesta, Hernández-Mora sugirió de manera directa el rol que, según su criterio, se adapta mejor al perfil del actual jefe de Estado, comentando que Petro “debería ser un youtuber, un influencer, cuando salga del palacio de Nariño y se lleve el sombrero de Pizarro, la sotana de Camilo Torres y demás recuerdos marcados con sangre”.

Continuando con sus críticas sobre la rutina y la gestión del presidente, la analista de SEMANA agregó detalles sobre lo que considera las prioridades del gobernante. La periodista comentó que los asistentes del presidente “no tendrían que despertarlo a las cuatro de la tarde para acudir a una ‘molesta’ cita con sindicatos.

Salud Hernández-Mora columnista de SEMANA. Foto: SEMANA

En cambio, si se dedicara a crear contenido para redes sociales, Petro “podría dedicar las 24 horas a rumbear, dormir y trinar su paraíso soñado”.

Cuestionamientos a la dignidad del cargo

La columnista enfatizó su descontento con el comportamiento público del mandatario colombiano y las repercusiones de sus mensajes en redes sociales para la representación externa de la nación.

Hernández-Mora sostuvo “que (Petro) decida con qué pinta aparecería en su perfil, algo que a él le parece más relevante, y deje en paz al país. Pero que no siga degradando la jefatura del Estado, que no rebaje a la nada los principios y valores del cargo público más importante”.

Salud Hernández-Mora y Gustavo Petro. Foto: Semana

También cuestionó la solemnidad de las decisiones ejecutivas recientes del mandatario y la comparación con hitos de su inicio de gobierno. En su columna, la analista señaló que el hecho “de prohibir a Abelardo De La Espriella tomar posesión en una brigada es lo de menos. Aunque tiene gracia el tono solemne que imprime a esa pataleta de adolescente rabioso”.

Comentarios sobre la toma de posesión

La periodista abordó la relevancia diplomática e institucional de la ceremonia de transmisión de mando presidencial y la idoneidad de la sede para dicho evento.

Salud Hernández-Mora comentó que “para Colombia es relevante la presencia de presidentes y jefes de Estado extranjeros, de los altos tribunales, del cuerpo diplomático”.

Finalmente, la columnista comparó la actitud de la actual administración con la transición de mando de gobiernos anteriores y criticó a sectores de izquierda.

En su espacio de opinión, Hernández-Mora aseveró que el presidente Petro y su equipo “deberían aprender de Iván Duque, un demócrata y un caballero. Recibió a Petro al poco de ganar… y lo esperó con su familia a la entrada del palacio”.