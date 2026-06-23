Política

“Los votos de fusil ayudaron a Cepeda”: Salud Hernández-Mora tras resultados de las elecciones 2026

En un nuevo análisis, Salud Hernández-Mora cuestiona resultados obtenidos por Iván Cepeda en municipios de Caquetá, Cauca, Chocó y Nariño.

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Redacción Semana
23 de junio de 2026 a las 7:24 p. m.
Salud Hernández e Iván Cepeda.
Salud Hernández e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

La periodista Salud Hernández-Mora se refirió a los resultados de las elecciones presidenciales y cuestionó la votación obtenida por Iván Cepeda en varios municipios del país.

Bogotá. Junio 22 de 2026. El candidato presidencial Iván Cepeda entrega declaraciones a los medios de comunicación desde la sede de su partido político, posterior a la jornada electoral. (Colprensa - Cristian Bayona).
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En un video publicado en SEMANA, aseguró que el senador no puede hablar de una campaña limpia porque, según afirmó, recibió apoyo en territorios donde tienen presencia estructuras armadas ilegales.

“Iván Cepeda no puede presumir de campaña limpia, porque jugaron sucio y contaron, además, con los votos de fusil, con el apoyo de las bandas criminales”, manifestó la columnista. Asimismo, sostuvo que esos respaldos no han sido rechazados por el dirigente político.

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Una de las afirmaciones que más llamó la atención fue cuando aseguró que echó de menos un agradecimiento a las guerrillas durante el discurso posterior a la jornada electoral.

Echo de menos en el discurso del domingo por la noche su agradecimiento a las guerrillas”, señaló Hernández-Mora, quien mencionó a alias Calarcá y a otras estructuras armadas que delinquen en distintas regiones del país.

Para respaldar su argumento, la periodista mencionó casos como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano, en Caquetá, donde destacó incrementos en la participación electoral entre la primera y la segunda vuelta.

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Según explicó, en esos municipios Cepeda aumentó significativamente su votación frente a la obtenida en la primera jornada.

Hernández también hizo referencia a municipios de Chocó, Cauca y Nariño donde el candidato del Pacto Histórico obtuvo amplias mayorías. Entre ellos mencionó Alto Baudó, Bojayá, Timbiquí, Jambaló, López de Micay, El Charco y Barbacoas, entre otros.

Al cierre de su análisis, insistió en la existencia de lo que denominó “voto de fusil” o “voto de sangre” y cuestionó a quienes consideran que la campaña de Cepeda se desarrolló sin presiones de grupos armados.

“Lo indignante es que Iván Cepeda, con ese aire de superioridad moral, diga que hicieron una campaña limpia”, concluyó.