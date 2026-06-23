Iván Cepeda asume “errores” de su campaña, dice que es el “único responsable de eventuales desaciertos”

Iván Cepeda se refirió a la campaña que hizo para llegar a la Presidencia. Expresó que, si se registraron errores en su estrategia, como lo han hecho ver algunos, él asume esa responsabilidad.

¿Por qué perdió Iván Cepeda? SEMANA documentó la cadena de errores del candidato de Gustavo Petro

“En plena discusión sobre los resultados electorales y el escrutinio, el aparato mediático y algunos ‘analistas’ critican los ‘errores’ de la campaña, y se difunden interpretaciones malintencionadas sobre mi equipo de colaboradores, algunos de quienes ya están siendo amenazados. Quien tenga que hacer reclamos por cómo se dirigió la campaña, bien puede dirigirlas a mí; único responsable de eventuales desaciertos”, aseguró el candidato del Pacto Histórico.

Cepeda afirmó que quiso enfocar su campaña alejado de los “tratos inescrupulosos, el marketing de imagen y la demagogia barata”. “Lo siento: para mí son importantes los votos, pero también cómo se consiguen. Así que si se busca responsable, aquí estoy para asumir lo que se deba”, agregó.

El senador insistió en que esperarán el escrutinio para conocer el resultado final de las elecciones, como lo confirmó en su discurso tras saber que Abelardo De La Espriella lo superó por unos 250.000 votos en el preconteo.

“Con esto se pretende minimizar nuestro resultado. Como si 12.700.000 colombianas y colombianos fueran una insignificante fracción del país. Nada de eso. Somos una gran fuerza, consciente, organizada y movilizada. No un ‘error’ de campaña”, dijo Cepeda.

Uno de los “errores” cometidos por la campaña del candidato de la izquierda, según el juicio de líderes que estuvieron allí, es que se habría encasillado en los sectores más acérrimos de la izquierda sin lograr convocar a gran parte del centro, donde estaban los votos que debía conquistar.

Claudia López se sumó a esa campaña, pero ella consiguió menos de 225.000 votos en la primera vuelta; como ella misma reconoció al adherirse a Cepeda, estos no son endosables. Ni Juan Daniel Oviedo ni Sergio Fajardo, que obtuvieron una mayor votación que la exalcaldesa de Bogotá, respaldaron de frente a Cepeda.

Iván Cepeda dijo que esperará los resultados del escrutinio y reconocerá el desenlace. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Asimismo, Cepeda habría preferido mantener alejados a personajes que fueron fundamentales para la victoria de Gustavo Petro en 2022, como Roy Barreras y Armando Benedetti, que conocen las movidas políticas del país.

“No quería Roys, Benedettis ni figuras aliadas a Daniel Quintero”, dijo a SEMANA un político del Pacto Histórico. “Una campaña cerrada, pierde”, había advertido Roy Barreras en mayo de 2026.

“Siempre la puerta de Roy y la mía estuvieron abiertas a colaborarle a Iván. Nunca llegó el llamado. Nunca se abrió ningún espacio”, agregó el estratega Ángel Beccassino al Tercer Canal.