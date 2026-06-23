Nueva norma vigente revela cuáles son las infracciones con las que puede perder de forma definitiva su licencia de conducción en Colombia

La licencia de conducción es el documento que permite identificar que un ciudadano tiene la capacidad teórica y práctica para poder movilizarse en las calles y vías de Colombia, ya sea por medio de un vehículo particular o una motocicleta.

¿Cómo consultar si su licencia de conducción está vencida?

Cada una de las personas que obtuvo la licencia pasó por un proceso de formación en el que profesionales especializados educaron sobre las normas de tránsito que deben ser respetadas al momento de manejar.

Aquellos ciudadanos que cometan alguna infracción que incumpla con las normas de tránsito establecidas por la ley colombiana recibirán una grave sanción económica por medio de multas.

No obstante, dependiendo del tipo de infracción, estas consecuencias van más allá de lo económico, sino que también conllevan la cancelación de la licencia de conducción.

Las nuevas normas implementadas por el Gobierno Nacional aplican más infracciones que conllevan la suspensión del documento.

Por ende, las autoridades y entidades de tránsito hacen un llamado a siempre seguir las normas de movilidad para prevenir accidentes viales o cualquier clase de infracción que afecte el estado vial en Colombia.

El incumplimiento de las normas viales puede derivar en sanciones que afectan la licencia de conducción. Foto: Senado de la República de Colombia - API

Las infracciones que cancelan para siempre la licencia de conducción en Colombia

Según lo informado por la Notaría 19 de Bogotá, las formas de perder de forma definitiva la licencia de conducción son las siguientes:

Por órdenes de las autoridades de tránsito que estén fundamentadas en la imposibilidad permanente mental o física para conducir.

Por fallecimiento o por lesiones personales

Por decisión judicial.

Por repetir la conducta de conducir bajo los efectos de alcohol o alucinógenos.

Por manejar un vehículo mientras se encuentra suspendida la licencia de conducción.

Por conseguir la licencia de conducción a través de medios fraudulentes, lo que conlleva acciones penales por parte de la ley.

Las infracciones que suspenden la licencia de conducción en Colombia

De acuerdo con la Notaría 19 de Bogotá, aunque hay infracciones que conllevan la cancelación de la licencia, existen varias causales que suspenden temporalmente el documento.

Según lo establecido en el artículo 26 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, las razones son:

Por órdenes de las autoridades de tránsito que estén fundamentadas en la imposibilidad permanente mental o física para conducir.

Por fallecimiento o por lesiones personales.

Por decisión judicial.

Por estar manejando un vehículo en estado de embriaguez o bajo el efecto de alucinógenos.

Por prestar el vehículo con motivos de servicio de transporte, a menos que el orden público permita realizarlo.

Cabe recalcar que una licencia de conducción es suspendida si el conductor ha recibido 2 infracciones de tránsito dentro de un lapso de 6 meses.

En caso de que el comparendo haya sido por conducir en embriaguez, solo se necesitará de 1 comparendo para suspender la licencia.