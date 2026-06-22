¿Cómo consultar si su licencia de conducción está vencida?

La licencia de conducción es un documento público que sirve para autorizar a una persona para conducir un vehículo en el territorio nacional. En Colombia, se clasifican según el tipo de vehículo que puede manejar el conductor.

Licencia de conducción en Colombia 2026: así será el nuevo proceso para tramitar su pase; hay novedades

La categoría A corresponde a motocicletas, la B habilita la conducción de vehículos particulares y la C está destinada a quienes operan vehículos de servicio público o de transporte de carga. Así se dividen las licencias autorizadas en Colombia:

Motocicletas (Grupo A)

A1: motocicletas de hasta 125 c. c. de cilindrada.

A2: motocicletas, motociclos y mototriciclos con un cilindraje mayor a 125 c. c.

Vehículos particulares (Grupo B)

B1: automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y microbuses de servicio particular.

B2: camiones rígidos, busetas y buses de uso particular.

B3: vehículos articulados de servicio particular.

Servicio público y comercial (Grupo C)

C1: automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio público.

C2: camiones rígidos, busetas y buses de transporte público.

C3: vehículos articulados de servicio público.

¿Cuándo se vence la licencia de conducción?

Para verificar la fecha de vencimiento de la licencia de conducción es necesario revisar el respaldo del documento, donde aparecen los datos de expedición y vigencia. También puede revisar la página del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) e ingresar a la pestaña de “Consulta de ciudadanos por documento de identidad”.

En el respaldo de su licencia de conducción encontrará la fecha de vencimiento del documento. Foto: Cortesía del CDAV

El tiempo de vigencia de la licencia de conducción varía según la edad del conductor y el tipo de vehículo que maneje. En el caso de los conductores de vehículos particulares menores de 60 años, la renovación debe realizarse cada 10 años.

Para quienes tienen entre 60 y 80 años, el trámite debe hacerse cada cinco años, mientras que los mayores de 80 años deben renovarla anualmente.

En el servicio público, las condiciones son diferentes. Los conductores menores de 60 años deben renovar su licencia cada tres años, mientras que aquellos que superan esa edad deben hacerlo cada año.

Renovación de licencia de conducción en Bogotá 2026: cómo evitar multas costosas por vencimiento

Para renovar el documento se debe presentar un examen médico de aptitud física, mental y coordinación motriz en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) avalado por el Ministerio de Transporte. Además, el ciudadano debe estar registrado en el RUNT.

Conducir un vehículo con la licencia vencida es considerado una infracción B02 que tiene una multa en 2026 de $337.400.