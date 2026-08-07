Un fijo de Néstor Lorenzo en Colombia ficharía en Brasil: está borrado en su club

Reportan desde Argentina que el volante de la Selección Colombia, Kevin Castaño, está muy cerca de irse al Atlético Mineiro de Brasil.

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Todo se da luego de que la misma prensa argentina reportara que Castaño no iba a ser más tenido en cuenta por parte del técnico de River Plate, Eduardo El Chacho Coudet.

Aunque los rumores sobre el futuro de Kevin Castaño han sido varios, todo apunta a que Atlético Mineiro sería el destino final. Antes se hablaba de una transferencia total, pero ahora indican que se trataría de un préstamo.

“Kevin Castaño se iría a préstamo por un año a River Plate”

“River continúa arreglando las salidas de los marginados y en este caso llegó el turno de Kevin Castaño, quien se irá a préstamo por un año al Atlético Mineiro que dirige Eduardo Domínguez. El colombiano, que está licenciado por el club y se entrena en su país, viajará a Brasil en las próximas horas para sumarse a las filas del Galo, que tendrá una opción de compra para adquirirlo a mediados del año próximo”, reveló TyC Sports.

Kevin Castaño con los colores de River Plate. Foto: AFP

Con 25 años, Castaño viene de jugar en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. No fue titular indiscutible, pero sí se ha convertido en uno de los fijos de Néstor Lorenzo.

Además de River Plate, Castaño se ha desempeñado en Águilas Doradas (Colombia), Cruz Azul (México) y Krasnodar (Rusia).

En el último tiempo, Kevin Castaño, ha estado en el proceso de Lorenzo con Selección Colombia. Foto: AFP

La falta de minutos en el cuadro millonario, que tuvo un movido mercado de fichajes hasta ahora, empieza a hacer ruido en uno de los colombianos llamado a seguir en el proceso de renovación de la Tricolor.

“Pese a que Castaño comenzó siendo titular en la mitad de la cancha, no logró tener buenos rendimientos y, con el correr de los meses, su protagonismo fue mermando hasta lo ocurrido en el primer semestre del 2026, donde prácticamente no fue tenido en cuenta por el Muñeco ni por Eduardo Coudet, posteriormente”, añadió el medio referenciado.