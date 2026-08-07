Este viernes, 7 de agosto de 2026, Luis Díaz encajó una nueva obra de arte al servicio del Bayern Múnich. Fue en amistoso contra Aston Villa, válido por la pretemporada del cuadro bávaro.

El gesto de Unai Emery al golazo que le marcó Luis Díaz en Bayern vs. Aston Villa: resignación total

El premio que le dieron a Luis Díaz tras su golazo con el Bayern Múnich frente a Aston Villa

Con el pasar de las horas, se hicieron virales nuevos ángulos captados del gol del guajiro. Uno de ellos a ras de campo, detrás del arco donde Lucho clavó el golazo que le da la vuelta al mundo.

El gol de Luis Díaz, al Aston Villa, a ras de campo

Bayern Múnich venció 2-1 al Aston Villa en el amistoso referenciado. El gol de Lucho acabó siendo más que determinante en las aspiraciones del elenco bávaro por hacer un buen papel en el juego preparatorio.

Así fueron los ángulos del gol de Luis Díaz, incluyendo a ras de campo y detrás del arco:

El golazo de Luis Díaz contra el Aston Villa desde diferentes ángulos, si Luchito mantiene este nivel va a ganar la Champions con el Bayern Múnich pic.twitter.com/huhBEWazV6 — Juancho Fut (@juanchoFut_) August 7, 2026

Sobre el encuentro, Bayern reseñó: “Los seis días de gran intensidad terminaron con una victoria triunfal del Bayern y el primer trofeo de la temporada: el FC Bayern se impuso por 2-1 (1-0) al campeón de la Europa League, el Aston Villa, en el primer gran test de la pretemporada ante 38.176 entusiasmados espectadores en el Kai Tak Stadium de Hong Kong. También en el resto del encuentro, el campeón de Alemania y de Copa llevó la iniciativa en el Audi Football Summit ante el conjunto de la Premier League”.

Respecto a Luis Díaz, escribieron: “Luis Díaz, con un espectacular disparo bajo el larguero (73′), puso el broche al partido y a un exitosísimo 10º Audi Summer Tour”.

Lo que viene para Bayern Múnich de Luis Díaz

Atrás queda el partido amistoso contra Aston Villa, y ahora Bayern Múnich se prepara para más encuentros preparatorios de cara a la temporada venidera.

El próximo partido de Luis Díaz y compañía será contra RB Leipzig, el 15 de agosto, y con eso cerrarán la serie de amistosos. Después será turno para jugar contra Borussia Dortmund, el 22 de agosto, por la final de la Supercopa de Alemania.

Bayern Múnich está llamado a seguir figurando en Alemania, pues ganó Bundesliga, Supercopa y Copa en el curso 2025-2026. A ello se suma la ambición por ganar la Champions, pues en la temporada anterior llegaron a semifinales.

Con su base casi que intacta, Vincent Kompany se jacta de tener uno de los equipos con mejor rendimiento en Europa. En esas entra el tridente de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.