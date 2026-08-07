Claudia Bahamón se quebró por gesto que tuvo Santiago Cruz y se sinceró sobre fuerte detalle: “Me golpeó pensar en todo”

Claudia Bahamón despertó todo tipo de reacciones en sus seguidores de Instagram con un inesperado post que realizó en su cuenta oficial. La presentadora de MasterChef Celebrity compartió un instante que le movió fibras, plasmando cómo se sintió con un gesto que recibió.

Claudia Bahamón se refirió a polémico tema y destapó particular detalle: “Me van a echar del canal”

De acuerdo con una historia del perfil, la modelo publicó un clip en el que se le ve junto a Santiago Cruz en una videollamada. Allí mostraron una canción que él le habría regalado, dejando registro de cómo se sintió ella al escucharla.

Mientras sonaba la letra, la presentadora se quebró y se mostró muy acongojada, al punto de soltar lágrimas de emoción. Poco a poco se le vio llevando esto con sorpresa, ya que no estaba preparada para dicho detalle.

Claudia Bahamón fue clara en que esto le recordó a su fallecido padre, a quien perdió hace varios años.

“Gracias por regalarme esta canción de la manera en que lo hiciste. No estaba preparada para todo lo que me iba a mover por dentro. Mientras la escuchaba, pensé inevitablemente en mi papá y ahora, hace un rato, aún más. En todos estos años que han pasado desde que se fue. Y sí... me golpeó pensar en todo lo que él también se ha perdido por no estar aquí”, escribió en el post.

“Se perdió tantas conversaciones. Se perdió ver crecer a sus nietos. Ver graduarse a Samuel. Se perdió mi regreso a Colombia. Se perdió mis caídas y mis levantadas. Se perdió mis nuevas canas, mis miedos, mi nuevo amor, mis nuevos sueños. Se perdió tantas versiones de mí que me hubieran encantado presentarle”, agregó.

No obstante, su reflexión se enfocó en que esta canción le permitía expresar cuánto extrañaba a sus seres amados, regresándolos por unos minutos a este plano.

“Pero al mismo tiempo entendí que una canción como esta hace algo muy hermoso: por unos minutos nos devuelve a ellos. Y qué lindo es cerrar los ojos y sentirlos. Nos permite volver a hablarles, imaginarlos escuchándonos y recordar que el amor nunca desaparece, solo aprende a existir de otra manera”, dijo en su texto.

“Gracias por escribir desde un lugar tan honesto. Estoy segura de que muchas personas van a sentir que esa canción también cuenta su propia historia. Me abrazó el corazón. Y por eso quería decírtelo. Te quiero. Clau”, concluyó, plasmando cómo este instante despertó todo tipo de reacciones en su interior.