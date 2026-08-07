“Triunfó la libertad”: así celebran en el concierto ‘Capital de la Patria Milagro’ en Barranquilla mientras Abelardo De La Espriella se posesiona en Cali

Mientras en Cali, Valle del Cauca, avanza la posesión de Abelardo Gabriel De La Espriella Otero como presidente de Colombia, en el Gran Malecón de Barranquilla se lleva a cabo el concierto ‘Capital de la Patria Milagro’, donde celebran la llegada del nuevo Gobierno.

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En la zona turística más importante de Barranquilla hay un amplio dispositivo de seguridad por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, cuyos uniformados realizan patrullajes constantes.

Una de las asistentes a este evento es Edna Torres, más conocida como ‘Florecita Abelardista’, quien, en conversación con SEMANA, dijo que la llegada del gobierno de Abelardo De La Espriella marca un antes y un después en la política colombiana.

“Este día ha sido absolutamente maravilloso. Desde ayer estamos festejando todos los abelardistas que estuvimos en campaña apoyando a nuestro presidente, Abelardo De La Espriella, porque todo cambiará. La Fuerza Pública tendrá su verdadero valor”, expresó.

Se calcula que al Malecón del Río llegaron más de 50.000 personas. Foto: AFP

Para Torres, este concierto muestra la identidad caribeña de lo que hoy representa tener a un presidente de las regiones que ha roto el centralismo que había en Colombia.

“Vinimos con todos los compañeros del grupo Selección, de Veteranos y de Las Tigresas. Estamos aquí haciendo presencia y festejando porque realmente triunfó la libertad para Colombia y para todos los colombianos. Fueron cuatro años en poder de los ilegales”, aseguró.

Para la mujer, es necesario que el mandatario de los colombianos tenga claros los temas relacionados con la seguridad, la salud, la prosperidad de las zonas rurales y el fortalecimiento de las diferentes entidades del Estado.

Concierto en Barranquilla, por la Patria Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

“Esperamos prosperidad, bienestar, seguridad y salud. Vuelve el respeto a las instituciones. Estamos realmente felices con este evento y auguramos mucho bienestar para nuestra patria Colombia”, sostuvo.

Torres también resaltó que De La Espriella logró ser el primer mandatario de Colombia porque se alejó de la política tradicional, que está permeada por hechos de corrupción y otros actos cuestionables.

“Depositamos el voto por una persona que no es política, sino por una persona que se arriesgó justamente para luchar por Colombia y para luchar por los derechos de las demás personas”, manifestó.

En Barranquilla, celebran la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia con el concierto Capital de la Patria Milagro, que se lleva a cabo en el Gran Malecón del Río. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/JAY9DFU4dg — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026

Asimismo, reconoció que De La Espriella no la tendrá fácil porque encontró, según ella, un país saqueado por el gobierno de Gustavo Petro.

“Sabemos de antemano que a este Gobierno le va a tocar supremamente duro. No va a ser fácil porque encuentra la casa en desorden, y colocar cada tiesto donde debe ir va a ser muy complicado”, afirmó.

Además, aseguró que desde los sectores de oposición ya existirían obstáculos para el Gobierno entrante.

“La oposición desde ya empezó a colocar piedras de tropiezo. Sabemos que vamos por buen camino porque Abelardo se ha apoyado en personas con mucho conocimiento, experiencia y profesionalismo para sacar adelante nuestro país”, agregó.

“Triunfó la libertad”: así celebran en el concierto Capital de la Patria Milagro, en Barranquilla, la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/CKZQVoiEJn — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026

Desde el Gran Malecón de Barranquilla, y mientras en Cali se desarrolla la posesión presidencial, Torres resumió en una frase lo que espera de los próximos cuatro años: “Esa es nuestra expectativa: que Colombia salga adelante”.