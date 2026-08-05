Atlántico

Procuraduría pide salida de Rafael Castillo de la rectoría de la Universidad del Atlántico y que asuma Leyton Barrios

Hay tensiones tras conocerse un fallo del Tribunal del Atlántico.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

5 de agosto de 2026 a las 11:58 a. m.
El rector designado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo.
El rector designado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo. Foto: Uniatlántico

SEMANA conoció este miércoles, 5 de agosto, un documento que la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico le envió al rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Ángel Castillo Pacheco, para que cumpla de manera inmediata la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico y entregue el cargo a Leyton Daniel Barrios Torres.

El Ministerio Público, que la medida cautelar decretada por la autoridad judicial dejó sin efectos los actos administrativos que sustentaban su designación por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.

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