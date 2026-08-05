Negocio inminente entre Deportivo Cali y Atlético Nacional: fichaje a préstamo por un año

Rafael Dudamel está a punto de sumar otro fichaje para la nómina de jugadores del Deportivo Cali. El estratega venezolano lleva varias semanas esperando por la llegada de su compatriota Eduard Bello, perteneciente al registro de Atlético Nacional.

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El mercado de fichajes en Colombia termina el próximo 10 de agosto, fecha límite para inscribir nuevas incorporaciones ante la Dimayor.

Nacional había recibido llamadas por Eduard Bello desde el exterior; sin embargo, Deportivo Cali insistió en recibirlo a condición de préstamo y todo está encaminado para un final feliz.

En las próximas horas se espera el anuncio oficial del cuadro verdiblanco, en el que confirma a Eduardo Bello como su nuevo refuerzo para el ataque.

Eduard Bello celebrando uno de sus goles con Atlético Nacional Foto: Getty Images

El más contento por esta noticia es Dudamel, que le insistió a la dirigencia y logró su cometido. Ahora solo queda que logre sacar el mejor potencial de Bello y pueda influir en la clasificación del Deportivo Cali a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Los azucareros empezaron de buena manera el semestre con una victoria ante Jaguares en condición de local, pero el fin de semana pasado cayeron en su visita a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

Deportivo Cali volverá a jugar hasta el próximo sábado, 8 de agosto, enfrentando a Deportivo Pasto en el Estadio Libertad de la capital nariñense. Ese compromiso se disputará a las 8:30 de la noche con transmisión de Win Sports +.

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Deportivo Cali descartó a Leo Suárez

Esta noticia sobre el fichaje de Eduard Bello llega justo después de que la dirigencia del Deportivo Cali descartara a Leo Suárez, extremo argentino que venía procedente de Pumas UNAM.

En un comunicado oficial explicaron las razones: “Tras haber alcanzado un principio de acuerdo, Deportivo Cali y el jugador Leonardo Suárez decidieron no avanzar con el proceso de vinculación contractual. El tiempo de acondicionamiento requerido por el jugador excedería los plazos inmediatos que el Club necesita para afrontar las competencias en curso”.

“Las conversaciones sostenidas con Leo dejaron la mejor impresión, tanto por su talento y profesionalismo como por su gran calidad humana. Las puertas de la institución permanecen abiertas para un futuro, ojalá cercano. Le deseamos a Leo el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos”, informó el conjunto vallecaucano.

Deportivo Cali ha acostumbrado a sus hinchas a esperar hasta los exámenes médicos para determinar el futuro de un fichaje. Esta vez decidieron no seguir adelante con la contratación de Leo Suárez, que arrastra problemas físicos y se perdería varios partidos de la Liga BetPlay.

Dudamel espera la llegada de Eduard Bello para cerrar el mercado de fichajes y enfocarse plenamente en conseguir resultados para garantizar la clasificación a las finales.