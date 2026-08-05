Las tres razones por las que América de México habría rechazado a James Rodríguez: “No va a llegar”

James Rodríguez ve cerrarse otra puerta para su futuro en el segundo semestre de 2026. El volante cucuteño está sin equipo tras finalizar su contrato con Minnesota United y su desempeño en el Mundial 2026 con la Selección Colombia no colmó las expectativas.

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El Club América de México fue señalado como posible destino de James; sin embargo, en la prensa mexicana aseguran que ese ofrecimiento fue descartado por el técnico Guillermo Almada.

Según la información de Leon Lecanda, reportero de ESPN, hay tres razones fundamentales:

“No es el perfil que está buscando el Club América”

“No es un jugador que va a poner Almada en la cancha. Quiere jugadores que corran”

“Almada no quiere jugadores que puedan definir una jugada, pero no hacer el trabajo de sacrificio”

🚨James Rodríguez no es opción para llegar al @ClubAmerica, no es el perfil de jugador que busque la Directos y solo se trata de un ofrecimiento de parte de intermediarios🚨🦅👀



Vía: @Leonlec . #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/rtoG2Z7RPU — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) July 31, 2026

El silencio de James Rodríguez

Con la opción del Club América fuera del panorama, James Rodríguez se encamina a otro año más sin hacer pretemporada. Mientras no tenga club, su presencia en los amistosos de la Selección Colombia en septiembre está prácticamente descartada.

Lo más preocupante es que James ha decidido guardar silencio desde la eliminación del Mundial 2026. Su última publicación en Instagram fue el 4 de julio, justo después del partido contra Ghana por dieciseisavos de final.

Tras la derrota contra Suiza no atendió a los medios de comunicación en Vancouver y las únicas imágenes de sus vacaciones se han obtenido por historias de amigos o familiares.

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Hace unos días lo esperaban para reaccionar al partido de Atlético Parceros en la Kings World Cup; sin embargo, el avión que lo iba a llevar hasta Milán (Italia) tuvo unos fallas mecánicas y se decidió cancelar el vuelo hasta nueva orden.

La principal noticia que se tiene sobre James Rodríguez en este momento es que se cambió de look. El volante cucuteño se rapó la cabeza como alguna vez lo hizo durante su segundo ciclo como jugador del Real Madrid.

Colombia v Suiza: James Rodríguez, capitán de la Tricolor Foto: Getty Images

La que sí ha estado frente a las cámaras es su hija, Salomé Rodríguez, que hace unos días hizo parte de un desfile de ropa infantil en Colombiamoda.

Más allá de eso, no se tiene rastro sobre el paradero del capitán de la Selección Colombia y su futuro es incierto mientras pasan los días sin ofertas concretas sobre la mesa.

En Minnesota United ya pasaron la página de su salida y contrataron nuevos volantes para cubrir el hueco que dejó en la nómina de Cameron Knowles. James tenía la posibilidad de extender el contrato por seis meses más, pero decidió separar caminos en busca de nuevos horizontes.

Volver al fútbol colombiano siempre ha estado en la baraja; sin embargo, parece una opción muy lejana en las ambiciones del ‘10′.