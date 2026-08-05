Así reaccionó Antonella Petro en pleno discurso de Gustavo Petro en Soacha; vivió particular momento con su padre

A pocos días de concluir su mandato, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse públicamente a los resultados de las elecciones presidenciales de 2026 y cuestionó nuevamente al mandatario electo, Abelardo De La Espriella.

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Durante su intervención, el mandatario sostuvo que los resultados electorales estuvieron marcados, según su versión, por un presunto fraude. “Aquí, lamentablemente, nos sucedió por un fraude electoral”, afirmó el mandatario.

Posteriormente, señaló que, de acuerdo con lo que supuestamente se estaría comentando en círculos políticos, el gobierno de Abelardo De La Espriella podría no completar el periodo presidencial. “Ya por ahí hablan en las oficinas de Marcos Rubio, de Abelardo Elbreve. Ya intuyen que incluso no duraría los cuatro años de gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”, manifestó.

Tras sus palabras en Soacha, la atención mediática se enfocó en un particular video que salió a la luz, donde se le ve en compañía de Antonella Petro, su hija menor. El mandatario estuvo junto a la joven, entregando su respectivo mensaje a los asistentes del lugar.

Lo curioso de todo fue que las imágenes permitieron ver la reacción que tuvo la hija de Petro, quien tomó el micrófono y soltó unas palabras a todos aquellos que respaldaron el gobierno por los últimos cuatro años.

Antonella se ubicó frente a las personas y dio un mensaje claro acerca del mandato de su progenitor, quien ya cerraba el trabajo realizado el próximo 7 de agosto.

“Con orgullo: se llama Gustavo Petro y fue nuestro presidente”, dijo ante micrófonos, hablando fuerte y emocionada al ver este fin del gobierno.

El instante especial de la jornada fue cuando el jefe de Estado se acercó a su hija y le sonrió, abrazándola de una manera muy tierna. Ambos tuvieron dicho gesto fraternal, plasmando la complicidad que existía entre ellos.