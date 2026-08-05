Equipo de Abelardo De La Espriella revela nuevos hallazgos de corrupción en el Gobierno Petro por más de $ 370.000 millones

Este miércoles 5 de agosto se dieron a conocer nuevos hallazgos del proceso de Empalme Anticorrupción que está adelantando el equipo de trabajo del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Los elementos se pusieron en conocimiento vía denuncia a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la República, con el fin de que se inicien las respectivas investigaciones.

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Por medio de un comunicado de prensa, se advirtió que se recibió una “nueva batería de denuncias por presuntos hechos de corrupción e irregularidades administrativas relacionadas con recursos superiores a $ 370.000 millones, de acuerdo con el consolidado presentado por el Empalme Anticorrupción”.

Frente a los escandalosos hallazgos aparece un contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones del Ministerio de Defensa y Codaltec.

Comunicado de prensa de Abelardo De La Espriella. Foto: Comunicado prensa Abelardo De La Espriella.

“El análisis técnico advierte posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a $ 20.700 millones y la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional”, indicó el documento.

“También se solicitó investigar una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección por $ 24.800 millones, adjudicada pese a una orden judicial de suspensión del proceso de selección que le dio origen”, expresó uno de los puntos de la comunicación.

Y se expone otro caso, el cual hace referencia al Cenit, filial de Ecopetrol; allí se alerta que “se entregaron nuevos elementos sobre un contrato jurídico cercano a $ 23.000 millones, relacionados con presuntas presiones políticas, sugerencias de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento”.

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“Las actuaciones fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción. A pocos días de la posesión presidencial, el Gobierno electo reiteró que continuará entregando a los organismos competentes los hallazgos técnicos y jurídicos que surjan de las auditorías, para proteger los recursos públicos y garantizar que ningún posible acto de corrupción quede sin investigación”, concluyó el equipo de trabajo de De La Espriella.