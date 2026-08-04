“Mi silencio no fue una renuncia. Nos volveremos a encontrar”: Gabriela Muñoz reaparece en video tras polémicas revelaciones de Aerocivil

Luego de varios días de silencio en medio de la controversia por las denuncias sobre las múltiples contrataciones familiares en la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Gabriela Muñoz reapareció en sus redes sociales con un video en el que aseguró que su ausencia obedeció a razones de seguridad y denunció que tanto ella como su familia han sido víctimas de amenazas de muerte.

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La joven afirmó que decidió hacer pública la situación después de que los ataques trascendieran en las redes sociales y, según dijo, se convirtieran en intimidaciones directas contra sus seres queridos.

“He estado un poco alejada de las redes sociales, no porque haya renunciado a mis convicciones y tampoco porque el miedo haya logrado silenciarme. He guardado silencio porque, antes de volver a hablar de política, de Colombia o de los temas que siempre han guiado y caracterizado mi voz, sentí la responsabilidad de contarles lo que ha estado ocurriendo detrás de esta ausencia”, expresó.

Muñoz sostuvo que el ambiente de confrontación escaló rápidamente y terminó afectando a su círculo más cercano.

“Lo que comenzó como ataques, señalamientos y desinformación terminó convirtiéndose en amenazas de muerte contra mí y contra mi familia”, aseguró, mientras mostró algunos de los mensajes que, según explicó, ha recibido.

La joven afirmó que en esas amenazas incluso se hace referencia al lugar donde vive su familia, los sitios donde trabajan sus padres e, incluso, a sus mascotas.

“Nunca pensé que ejercer mi derecho a opinar pudiera tener este costo. Tengo 19 años, soy una mujer joven que decidió participar en la vida pública porque cree profundamente en la democracia y en la posibilidad de construir un país mejor desde las ideas. Pero ninguna diferencia política, ninguna opinión y ninguna crítica deberían convertir a una persona o a su familia en un objetivo de violencia”, manifestó.

En el video también reveló que ya acudió a las autoridades para denunciar los hechos.

“Estos hechos claramente ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y seguiré acudiendo a las instituciones para proteger mi vida, la de mi familia y para que quienes resulten responsables respondan conforme a la ley”, indicó.

Además, insistió en que las diferencias políticas deben resolverse mediante el debate y no a través de amenazas.

“Creo profundamente que una democracia se fortalece cuando las diferencias se responden con argumentos y se debilita cuando el odio reemplaza al debate”, dijo.

Muñoz explicó que su silencio no significó un retiro de la discusión pública, sino una decisión para proteger a quienes la rodean.

“Mi silencio de estos días no fue una renuncia, fue una pausa necesaria para proteger a quienes más amo y para enfrentar esta situación con la seriedad que merece”, afirmó.

En la parte final de su mensaje aseguró que continuará participando en la vida pública pese a las intimidaciones.

“Voy a seguir adelante. Porque ninguna amenaza debería obligar a un ciudadano a callar, porque ninguna mujer debería sentir miedo por participar en la vida pública y porque el país que soñamos solo será posible si aprendemos a defender el derecho a pensar diferente sin convertir al otro en un enemigo”, concluyó.

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La reaparición de Muñoz se produce en medio de la polémica desatada por las denuncias de la exdirectora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, quien aseguró que la joven habría tenido influencia en decisiones dentro de la Aerocivil.

A esos señalamientos se sumaron revelaciones sobre la contratación de varios de sus familiares en esa entidad, asunto que ha generado un intenso debate político. Posteriormente, el exdirector de la Aerocivil, José Henry Pinto, habló sobre la llegada de Muñoz a la entidad y dio su versión de los hechos, mientras el caso continúa en el centro de la discusión pública.