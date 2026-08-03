Daniel Briceño revela lo que esconderían las acusaciones de Angie Rodríguez contra Petro: “Ella también es culpable (…) victimaria”

Las explosivas entrevistas que Angie Rodríguez concedió en los últimos días, en las que habló de presuntas amenazas, denunció irregularidades dentro del Gobierno y respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, continúan generando repercusiones en el escenario político.

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Uno de los pronunciamientos más fuertes fue el de Daniel Briceño, quien, al analizar las declaraciones de la exdirectora del Dapre y del Fondo Adaptación, aseguró tener una teoría sobre el papel que ella habría desempeñado dentro del Gobierno.

Briceño dio a conocer su punto de vista en el pódcast La Milagrosa acompañado por figuras como Munir Cárdenas, Daniel Ahumada y Mateo Amaya. Durante la conversación, se refirió a uno de los momentos de las entrevistas en el que a Rodríguez le preguntaron por el congresista Jojo Tovar. Según dijo, le llamó la atención la reacción de la exfuncionaria.

“Lo primero y gracioso es cuando le preguntan por el congresista Jojo Tovar, que si tuvieron una relación, y el suspiro de ella fue profundo, así como el que se acuerda”.

Sin embargo, aseguró que hubo otro fragmento que, en su opinión, le generó mayor preocupación: cuando a Rodríguez le preguntaron si el presidente Gustavo Petro la había amenazado de muerte y ella respondió recordando “sus momentos en la guerrilla” y su “pasado guerrillero”.

Fue entonces cuando Briceño expuso la teoría que, según dijo, tiene sobre la exfuncionaria.

“Yo tengo una teoría sobre Angie Rodríguez. Yo creo que está salvando su pellejo. Yo creo que ella es culpable y está buscando cómo entregar información para salvarse, pero se está haciendo pasar como una víctima. Ella es victimaria también”.

Insistió en que, a su juicio, entregar información sobre lo ocurrido dentro del Gobierno no significa automáticamente que quien la suministra sea únicamente una víctima.

“Ojo, cuando alguien delata, no quiere decir que sea únicamente una víctima. Ella también tiene problemas; ella es victimaria. Yo creo que ella hace parte de un engranaje de corrupción gigantesco dentro del Gobierno, del cual quiere salvarse y quiere que Abelardo le eche la mano”.

Por su parte, Munir Cárdenas afirmó que Rodríguez sería una de las personas que más información tendría sobre el funcionamiento interno del Gobierno Petro, debido a los cargos que ocupó.

“Angie Rodríguez es una de las personas que más debe conocer los secretos de este Gobierno. Pasó por el Dapre. Yo creo que ella sabe perfectamente lo que pasó entre Benedetti, Laura Sarabia y todo lo que está dentro de puertas adentro de la Casa de Nariño”.

No obstante, reiteró que, desde su perspectiva, la exfuncionaria estaría intentando desligarse de cualquier responsabilidad.

“Obviamente, se está intentando lavar las manos”.

En esa misma línea, Briceño sostuvo que las denuncias conocidas hasta ahora deben ser investigadas, pero consideró que eso no implica dejar de examinar el eventual papel que habría tenido Rodríguez.

“Lo que no podemos hacer es decir: bueno, perdonémosle esto porque salió a hablar. No. Toca ver de dónde está la información. Una cosa es que sea una victimaria y otra que ahora se crea víctima, pero igualmente tiene que pagar”.

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Finalmente, Briceño llamó la atención sobre otro aspecto mencionado por Rodríguez durante sus recientes intervenciones públicas: las referencias a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

En ese punto del pódcast, recordaron que recientemente Briceño reveló un presunto entramado de contrataciones familiares relacionado con Gabriela Muñoz en la Aeronáutica Civil, caso en el que también apareció mencionada la madre de la funcionaria, quien ocupó un cargo como analista de contrainteligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia. Esa denuncia fue divulgada días atrás y elevó la controversia sobre presuntos vínculos familiares en distintas entidades del Estado.

Las declaraciones de Briceño se conocen mientras la defensa de Angie Rodríguez anuncia acciones legales y continúa insistiendo en que las denuncias hechas por la exfuncionaria deben ser investigadas por las autoridades competentes.