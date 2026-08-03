Iván Cepeda le hace una petición a Abelardo De La Espriella para que pueda ser reconocido como presidente: “Escuche bien”

A través de un video compartido este lunes, 3 de agosto, el senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda, le volvió a enviar un mensaje a Abelardo De La Espriella, quien asumirá las riendas del país el próximo viernes, 7 de agosto.

En su declaración en video, Cepeda le hizo una petición a De La Espriella para, que según él, sea reconocido como presidente “legítimo” de Colombia.

Iván Cepeda le envió mensaje a Abelardo De La Espriella: “Porque la sorpresa puede ser mayúscula”

Cepeda insistió en que De La Espriella debería renunciar a su ciudadanía estadounidense.

“Sobre el juramento de posesión de Abelardo De La Espriella, reiteramos que su ciudadanía estadounidense constituye un impedimentos que solo es subsanable con su renuncia a ella, para que pueda ser reconocido como jefe de Estado plenamente legítimo”, le dijo puntualmente Cepeda al presidente electo.

El congresista del petrismo también le dijo a De La Espriella que “la jefatura del Estado exige lealtad exclusiva e inequívoca con la nación colombiana y su soberanía”.

7 DE AGOSTO, CON EL PUEBLO pic.twitter.com/tj7ToNWs4W — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 3, 2026

Por otra parte, Cepeda advirtió que desde la oposición defenderán las transformaciones sociales que, según él, logró el Gobierno del presidente Petro.

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“Así como responderemos a los primeros anuncios que hace el nuevo Gobierno contra los derechos de la población. La soberanía nacional como fundamento de la República, la legitimidad como fuente esencial de los poderes y la garantía y preservación de los derechos sociales, económicos y ambientales, constituyen la defensa de la democracia. Escuche bien, señor Abelardo: soberanía nacional, legitimidad política de los poderes públicos y derechos sociales, no se tocan”, recalcó el excandidato.

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