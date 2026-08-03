El próximo viernes, 7 de agosto, día de la posesión de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de la República, el petrismo convocó en Bogotá, Cali y Barranquilla, lo que llamaron “concentraciones pacíficas”.

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Teniendo en cuenta esas concentraciones del petrismo en dichas ciudades, el presidente Gustavo Petro pidió que estas se desarrollen en paz.

“El 7 de agosto, dadas las informaciones que disponemos deben ser de mucha paz en las concentraciones del pueblo en Cali, Barranquilla y Bogotá. Le recuerdo a la Policía del Valle del Cauca que están bajo mis órdenes hasta las 3:00 p. m. Mi orden es no atacar al pueblo. No hay orden de actuar como Esmad, lo de Buenaventura es un desacato al comandante supremo de las Fuerza Pública que lo soy hasta las 3:00 p. m. del viernes. Mi orden es la paz y la máxima prudencia", fue el llamado de Petro a través de X, esta mañana de lunes, 3 de agosto.

En su mensaje en X, el jefe de Estado también dijo que, supuestamente, contaba con información sobre “la existencia de decenas de toneladas de explosivos en Cali”, ciudad donde se posesionará Abelardo De La Espriella, el próximo viernes 7 de agosto.

En su escrito, el mandatario saliente también mencionó a Dios.

“Es la Constitución nuestro puente común si de verdad queremos acatarla y aplicarla. Dios no está con los violentos y los que odian. Es contra natura odiar porque solo lleva al Holocausto. El mensaje es amar al prójimo que es amar al pueblo. No hay pueblo extranjero elegido por Dios, es toda la humanidad la elegida por Dios y dentro de ella toda la colombianidad a la que invito unirse para preservar la soberanía nacional”, destacó Petro en parte su extenso mensaje en X.

“Iván Cepeda ganó la Presidencia”

Para empezar su mensaje en X, el presidente Petro insistió en que hubo fraude en las elecciones del pasado 21 junio. Según el jefe de Estado, quien ganó la Presidencia, fue el hoy senador Iván Cepeda.

“La primera certeza que debe tener el pueblo colombiano es que Iván Cepeda ganó la Presidencia, que las elecciones se las robaron los israelíes adinerados dirigidos por un genocida y lo hicieron desde elmedytanjero (sic) modificando la votación real en 1665 puestos electorales ya detectados. Actuaron sobre casi dos millones de votos de la ciudadanía cambiándolos. Los lugares fueron donde aseguraban mesas con jurados de ellos mismos y sin testigos electorales del Pacto a los que movieron previamente, en Antioquia, Bogotá y Norte de Santander principalmente”, señaló puntualmente.

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En tal sentido, anunció que hoy lunes, 3 de agosto, habrá una rueda de prensa de testigos digitales.

“Hoy a las cinco de la tarde en rueda de prensa nacional e internacional los testigos digitales y el frente digital explicarán pormenorizadamente las evidencias que, miradas en conjunto, nos llevan a esta conclusión y que debe resolver la justicia a profundidad de manera pública y con transparencia”, aseveró Petro en X.